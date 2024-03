F1, Lewis Hamilton in difficoltà: “Dura per tutti nel team, frustrante non arrivare nemmeno al traguardo”

Un inizio di stagione da incubo per la Mercedes e in particolare per Lewis Hamilton: da quando la Ferrari l’ha ufficializzato come pilota dell’anno prossimo, il sette volte campione del mondo si è smarrito. Soli otto punti raccolti in tre gare, oggi la gara chiusa in Australia mestamente con il ritiro per problemi tecnici facendo zero punti.

Queste le sue parole a fine gara: “Mi piace ancora lavorare con la squadra. Certo, mi piacerebbe lottare per la vittoria e finire le gare. Non è mai una bella sensazione quando arrivi fin qui e non riesci nemmeno a completare metà gara. Ma quello che so è che torneremo, che prima o poi ci riprenderemo, dobbiamo solo continuare a lavorare”.

Sulla prima parte della gara: “Penso che sia andata bene. Avevo ancora le soft nuove perché non sono riuscito a entrare in Q3. Ho provato a superare alcuni piloti. Il ritmo era ok, ma poi il motore si è rotto.”

Hamilton non si arrende: “È dura per tutti nel team, è stato fatto tanto lavoro durante l’inverno. Sei eccitato, motivato e determinato e poi pensi che lotterai per la vittoria e ovviamente non è così. Rimango motivato dalle persone con cui lavoro. Continuano a fare uno sforzo, dando il massimo e questa è la cosa più importante.”