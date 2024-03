F1, i precedenti della Ferrari nel GP d’Australia. Il Cavallino Rampante ambisce alla vittoria n°11

Domenica 24 marzo 2024 si disputerà la 38ma edizione del Gran Premio d’Australia di F1. Sarà la ventisettesima a tenersi nell’Albert Park di Melbourne, dove si è cominciato a correre nel 1996. Gli appuntamenti disputatisi fra il 1985 e il 1995 si sono svolti per le strade di Adelaide, situata circa 500 km a nord-ovest del contesto attuale.

La Ferrari ha raccolto tante soddisfazioni down under. Pur senza essere la squadra più vincente in assoluto (tale ruolo spetta alla McLaren), la Scuderia di Maranello ha raggiunto la doppia cifra in termini di successi, portandosi a -1 dal Team di Woking, praticamente da sempre capofila in termini di affermazioni nella “Terra di Oz”.

Complessivamente, sono sei i piloti riusciti a imporsi con una monoposto marchiata dal Cavallino Rampante. Michael Schumacher rimane il “Profeta Rosso” per antonomasia, avendo trionfato 4 volte. In cinque occasioni entrambe le Ferrari hanno chiuso sul podio, realizzando tre doppiette (1987, 2000, 2004).

FERRARI – I PRECEDENTI

GP D’AUSTRALIA (37 EDIZIONI)

10 VITTORIE

4 Michael Schumacher (2000, 2001, 2002, 2004)

2 Sebastian Vettel (2017, 2018)

1 Gerhard Berger (1987)

1 Eddie Irvine (1999)

1 Kimi Räikkönen (2007)

1 Charles Leclerc (2022)

7 POLE POSITION

3 Michael Schumacher (2001, 2003, 2004)

1 Gerhard Berger (1987)

1 Rubens Barrichello (2002)

1 Kimi Räikkönen (2007)

1 Charles Leclerc (2022)

10 GIRI VELOCI

3 Michael Schumacher (1999, 2001, 2004)

2 Kimi Räikkönen (2007, 2017)

1 Gerhard Berger (1987)

1 Nigel Mansell (1990)

1 Rubens Barrichello (2000)

1 Felipe Massa (2011)

1 Charles Leclerc (2022)

26 PODI

1986 Stefan Johansson (3°)

1987 Gerhard Berger (1°), Michele Alboreto (2°)

1990 Nigel Mansell (2°), Alain Prost (3°)

1994 Gerhard Berger (2°)

1996 Eddie Irvine (3°)

1997 Michael Schumacher (2°)

1999 Eddie Irvine (1°)

2000 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (2°)

2001 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (3°)

2002 Michael Schumacher (1°)

2004 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (2°)

2005 Rubens Barrichello (2°)

2007 Kimi Räikkönen (1°)

2010 Felipe Massa (3°)

2013 Fernando Alonso (2°)

2015 Sebastian Vettel (3°)

2016 Sebastian Vettel (3°)

2017 Sebastian Vettel (1°)

2018 Sebastian Vettel (1°), Kimi Räikkönen (3°)

2022 Charles Leclerc (1°)

PILOTI FERRARI 2024

I PRECEDENTI IN AUSTRALIA

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – 13°

2019 (FERRARI) – 5°

2022 (FERRARI) – 1° {Pole, Gpv}

2023 (FERRARI) – Ritirato

CARLOS SAINZ Jr.

2015 (TORO ROSSO) – 9°

2016 (TORO ROSSO) – 9°

2017 (TORO ROSSO) – 8°

2018 (RENAULT) – 10°

2019 (MC LAREN) – Ritirato

2022 (FERRARI) – Ritirato

2023 (FERRARI) – 12°