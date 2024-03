Daniil Medvedev si prepara alla semifinale di Miami contro Sinner: “Sarà una grande sfida, gioca ogni giorno meglio”

Nella giornata di domani terranno banco le semifinali del Masters1000 di Miami e Jannik Sinner è tra i protagonisti attesi. Il n.3 del mondo, reduce dalla vittoria nei quarti contro il ceco Tomas Machac, se la vedrà contro una sua vecchia conoscenza, il russo Daniil Medvedev. Il n.4 ATP, vincitore l’anno scorso del torneo in Finale proprio contro Sinner, si è imposto contro il cileno Nicolas Jarry e si prepara per affrontare l’altoatesino per l’undicesima volta nella carriera.

Una lunga storia nella quale lungamente Medvedev è stato una sorta di nemesi per Jannik, considerando le sei sconfitte nei primi sei incroci. Dalla Finale nell’ATP500 di Pechino (Cina) la musica è cambiata e Sinner ha sconfitto il moscovita nelle ultime quattro partite. Indubbiamente, è ancora vivo il ricordo della decima sfida, la Finale degli Australian Open 2024 a Melbourne, dove il 22enne pusterese seppe prodursi in una grande rimonta e prevalere in cinque set.

Un match che sarà molto tattico e in cui il russo cercherà di sorprendere Sinner, come aveva fatto nei primi due parziali sul cemento australiano. Vedremo quali saranno le eventuali contromisure del classe 2001 del Bel Paese. In vista della sfida di domani, ha parlato Medvedev, sottolineando le qualità del suo prossimo avversario.

“Gioca ogni giorno meglio, legge le varie situazioni con grande consapevolezza, l’ho potuto constatare in alcune partite che ho potuto vedere in tv questa settimana. In questo torneo qualche volta è stato in difficoltà, ma è sempre riuscito a trovare una soluzione come fanno i grandi campioni”, ha dichiarato il n.4 del mondo in conferenza stampa.

“Per me è una grande sfida, dovrò migliorare molto il mio tennis e dare il 100% in campo. So che non sarà una partita facile, ma sono motivato e voglio andare là fuori e provarci, spero di riuscirci meglio dell’ultima volta“, ha concluso il russo.