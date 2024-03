Ciclismo, Tadej Pogacar: “Strade Bianche un divertimento. Credo nella doppietta Giro-Tour”

La prima grande classica della stagione è indubbiamente la Strade Bianche: a tutti gli effetti una sorta di sesta classica Monumento per fascino, chilometraggio, percorso, sterrato, difficoltà, imprevedibilità e livello di chi vi partecipa.

Ha parlato Tadej Pogacar prima di questa corsa, analizzando quelle che potrebbero essere le carte in tavola in occasione della presentazione delle squadre di ieri: “Non vedo l’ora di correre. La Strade Bianche è puro divertimento. È la prima gara di un giorno che ho corso nella mia carriera tra i professionisti”.

“Il fatto che sia così tecnico il percorso risveglia in me un po’ lo spirito di quando ero bambino. Soprattutto quando dobbiamo affrontare le salite molto velocemente. E poi io amo la Toscana, è da tanto tempo che vorrei venire qui in vacanza”.

Sulla corsa di oggi: “Non ho problemi a iniziare con una gara così dura. Ci sarà immediatamente una selezione naturale e questo farà chiarezza in corsa. Strade Bianche richiede sempre attenzione, la posizione nel gruppo è molto importante e si deve fare attenzione a stare fuori da possibili pericoli. I settori bagnati renderanno la corsa molto veloce e bisognerà stare sempre attenti“.