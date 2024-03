Ciclismo, Bennati sprona gli italiani: “Spero mi mettano in difficoltà per le Olimpiadi. Chi esce dal Tour…”

La stagione delle corse italiane è iniziata mercoledì con il Trofeo Laigueglia e prosegue oggi con il grande appuntamento della Strade Bianche. Una corsa che non viene vinta da un italiano da ben 11 anni e che vedrà diversi azzurri al via a cercare di contendersi una vittoria che appare comunque improbabile.

A Siena, alla partenza della corsa, abbiamo intercettato grazie a Tina Ruggeri di InBici il commissario tecnico della Nazionale italiana Daniele Bennati, impegnato a seguire i suoi ragazzi in vista del doppio appuntamento cardine di quest’anno, Mondiali e Olimpiadi: “Come al solito non sarà facile fare la formazione e spero che i miei ragazzi mi possano mettere in difficoltà in vista di Parigi attraverso i risultati e le prestazioni. Non significa vincere sempre, ma è importante fin da oggi, in una gara come le Strade Bianche in cui il livello è più o meno quello che andremo a trovare alle Olimpiadi e al Mondiale soprattutto e anche all’Europeo, quindi spero che i nostri ragazzi si possano mettere in luce già da oggi”.

Sul come avverranno le convocazioni in vista delle Olimpiadi: “Questa prima parte della stagione è già molto importante anche perché i tre nomi che dovrò dare per le Olimpiadi li dovrò dare con molto anticipo, la convocazione è diversa rispetto a tutte le altre. Questo frammento di stagione sarà fondamentale per decidere i tre che andranno a Parigi. Le Olimpiadi saranno in programma due settimane dopo il Tour de France, quindi sarà importante la programmazione.

Sull’ideale avvicinamento all’appuntamento olimpico: “Tutti i big, eccetto Van Aert che farà il Giro, saranno al Tour de France per preparare la prova olimpica. Penso che chi uscirà dal Tour avrà qualcosa in più e spero quindi che i tre delle Olimpiadi possano partecipare al Tour de France, tutti non lo faranno e quindi sarà determinante la preparazione e le gare di avvicinamento a Parigi”.