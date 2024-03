Calendario Mondiali cross atletica 2024: programma, orari, tv, streaming

I Mondiali di Cross 2024 andranno in scena sabato 30 marzo a Belgrado. Sarà la capitale della Serbia a ospitare la rassegna iridata di corsa campestre alla vigilia di Pasqua. Si disputeranno cinque gare: le due seniores, le due under 20, la staffetta mista. L’Italia ha deciso di non prendere parte all’evento, che dovrebbe essere dominato dalle potenze africane.

Spicca la presenza della keniana Beatrice Chebet, chiamata a fronteggiare le connazionali Agnes Ngetich ed Emmaculate Anyango. Sul fronte maschile, invece, si profila un bel confronto tra gli ugandesi Jacob Kiplimo e Joshua Cheptegei, con l’etiope Berihu Aregawi e il keniano Sabastian Sawe pronti a inserirsi. Kenya grande favorito nella staffetta mista contro l’Etiopia, mentre nelle prove giovanili dovrebbero emergere Lemlem Nibret e Abel Bekele.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2024 di cross. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play.

CALENDARIO MONDIALI CROSS ATLETICA 2024

Sabato 30 marzo

11.00 Under 20 femminile

11.35 Under 20 maschile

12.15 Staffetta mista

12.45 Seniores femminile

13.30 Seniores maschile

PROGRAMMA MONDIALI CROSS: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.