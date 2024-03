Calcio femminile, Roma vittoriosa all’Arena Civica contro l’Inter

Prosegue la seconda fase del campionato di calcio femminile di Serie A. Titolo di campione d’Italia e piazzamento Champions League da una parte, confronti per non retrocedere dall’altra. In questo modo si svilupperà il tutto e bisognerà prestare attenzione alle due poule (Scudetto e Salvezza) per determinare i verdetti di questa stagione nella realtà nazionale.

All’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano match palpitante nell’anticipo del 21° turno, il terzo della poule Scudetto tra Inter e Roma che ha sorriso alle giallorosse, campionesse d’Italia, sullo score di 2-1. A sbloccare lo score nelle prime fasi è stata la giapponese Saki Kumagai al 6′, facendosi trovare pronta all’appuntamento. All’ora di gioco è arrivato il pareggio della Beneamata con Agnese Bonfantini.

Al 90′ è arrivato il gol che ha deciso la partita, firmato dalla danese Sanne Troelsgaard, che ha permesso alle giallorosse di sbancare il difficile campo delle nerazzurre e di rafforzare la vetta della classifica di Serie A. Avrà preso nota la Juventus, che sarà impegnata nel week end contro la Fiorentina.