Brugge-De Panne 2024: programma, orari, tv, percorso, streaming

Archiviata la Milano-Sanremo che ha chiuso il primo periodo ‘italiano’ del ciclismo internazionale, si ci sposta in Belgio. Ad anticipare le varie classiche fiamminghe sarà la Bruges-La Panne, in precedenza nota come Tre Giorni di La Panne. Una gara diventata appannaggio dei velocisti; lo scorso anno è stato il fresco titolare della Classicissima Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) ad imporsi su Olav Kooij ed Yves Lampaert.

PERCORSO

Percorso quasi completamente pianeggiante, con un unico dentello dopo nove chilometri a Zedelgem. Dopo 7 chilometri si entra in un circuito di 44 chilometri e mezzo da ripetere tre volte in tutto, fino al traguardo. Attenzione al lungo rettilineo di De Moeren, che potrebbe portare scompiglio complice anche il vento laterale.

ALTIMETRIA

ORARI

Orario di partenza: 12.30

Orario di arrivo: 17.20

BRUGGE-DE PANNE 2024, COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (dalle 16.35)

Diretta streaming: NOW, SkyGo, DAZN dalle 16.35, Eurosport.it e Discovery+ dalle 15.00

Diretta testuale: OA Sport dalle 12.30