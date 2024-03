Basket, le migliori italiane della 21a giornata di A1. Pasa-Zandalasini e Bologna va, anche Carangelo d’impatto

Nuovo viaggio, un po’ ritardato in virtù delle calendarizzazioni diversificate della Serie A1 2023-2024, per quel che riguarda le italiane nel campionato di basket femminile. Si arriva alla 21a giornata con quadri piuttosto chiari e una particolarità: tra prima e sesta il distacco va di due punti in due punti.

L’ultima partita di giornata, quella tra Oxygen Roma e Virtus Segafredo Bologna, regala particolari spunti. Giocata di martedì per consentire al PalaTiziano di ospitare le Final Four di Coppa Italia di A2 e B, la partita si fa notare se non altro perché le V nere tirano con l’82% dal campo nel primo quarto, realizzando 34 punti lì e mantenendo il vantaggio per tutto il resto del match. A guidare il club bianconero Francesca Pasa, che si guadagna il sostanziale titolo di MVP del turno, e Cecilia Zandalasini: per l’una 15 punti, 2 rimbalzi, 3 recuperi e 2 assist per 21 di valutazione, per l’altra 15 con 2 rimbalzi e 6 assist (di cui almeno un paio di notevolissima fattura). In sostanza, si va dalla crescita di una play ormai sempre più in orbita azzurra al mantenersi come certezza di chi, della pallacanestro tricolore, è un simbolo indubbio.

Va però rimarcato quello che sta accadendo a Battipaglia. Senza vittorie fino a, sostanzialmente, un mese fa, dopo la pausa e l’ingresso di Elisa Policari Faustini sembra esserci realmente stato un cambio di marcia che ha portato a due vittorie. L’ultima giunge con una rimonta su San Martino di Lupari, paradossalmente in una giornata no per la nuova arrivata. Ma, in chiave tricolore, contano tanto i 10 con 7 rimbalzi di Giovanna Elena Smorto: una valutazione di 18 che segna il suo ritorno col botto dall’avventura in Germania, dove aveva finora trascorso l’annata.

Altre performance sono state particolarmente significative, su tutte quella di Debora Carangelo nella valida vittoria di Sassari contro Milano: pur tirando con 1/6 da tre, la veterana del gruppo Dinamo assomma 15 punti, 4 rimbalzi, 2 recuperi e 2 assist per una performance a tutto tondo che serve eccome al club, che sta lottando fortemente per agganciare la zona playoff. E sempre in tema di postseason, si distingue bene il gruppo italiano di Ragusa nel successo sul Brixia Basket: 14 per Laura Spreafico, 13 per Ilaria Milazzo, 10 con 7 rimbalzi per Silvia Pastrello. In Schio-Faenza, finita con un clamoroso 90-37 per il Famila, Jasmine Keys ed Elisa Penna scrivono 11-3-4 e 10-6-3, mentre pur segnando poco Martina Bestagno non sbaglia una scelta e anche il tabellino la premia.