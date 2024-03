Attento Sinner! O’Connell ha già dato un dispiacere all’azzurro in passato

Una vecchia conoscenza sul cammino di Jannik Sinner. L’altoatesino (n.3 del mondo) dovrà affrontare l’australiano Christopher O’Connell (n.66 del mondo), uscito vittorioso dalla sfida del terzo turno contro l’americano Martin Damm (n.204 ATP) per 7-6 (5) 7-6 (5). Una partita da non sottovalutare, considerato anche il momento.

Sinner sta facendo un po’ più di fatica rispetto a quanto si era visto nel corso degli Australian Open e il suo status inoltre stimola non poco gli avversari ad andare oltre i propri limiti. È un po’ quanto accaduto nel terzo round contro l’olandese Tallon Griekspoor. Una partita che l’azzurro ha saputo far propria in rimonta, con il punteggio di 5-7 7-5 6-1.

Contro O’Connell sarà necessario un approccio più aggressivo e intenso di quello contro Griekspoor, proprio per non dare fiducia all’australiano. L’aussie, poi, si presenta all’appuntamento con la consapevolezza di aver vinto l’unico precedente con Sinner. Certo, parliamo di una sfida di tre anni fa e quindi da contestualizzare. Tuttavia, il dato c’è.

Ci si riferisce al match del secondo turno dell’ATP250 di Atlanta del 2021, quando Jannik (testa di serie n.2) fu sconfitto dal nativo di Sydney con lo score di 7-6 (7) 6-4. Una partita andata in scena in una fase molto particolare per il pusterese, nei giorni in cui aveva annunciato il suo “No” alle Olimpiadi di Tokyo, posteriori alla brutta eliminazione al primo turno a Wimbledon per mano dell’ungherese Marton Fucsovics.

Un ricordo ben chiaro nella mente di Jannik e non è un caso che in conferenza stampa quel confronto sia stato citato per voler dimostrare la delicatezza dell’ottavo a Miami.