ATP Miami, Shang Juncheng manda ko Kecmanovic. Bene van Assche, Draper e van de Zandschulp

Prima giornata del Master1000 di Miami in archivio, con l‘Italia che sorride con i successi di Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi ed Andrea Vavassori (che affronterà Jannik Sinner) ed i ko di Luciano Darderi e Matteo Berrettini. Nelle sedici partite della serata da registrare il successo di Tomas Machac, che ha ragione in maniera comoda del sedicenne Darwin Blanch e raggiunge Andrey Rublev al secondo turno.

La sorpresa del primo giorno sul cemento americano la scrive però Shang Juncheng: il cinese è autore di una partita di carattere con Miomir Kecmanovic, che deve arrendersi in due ore e cinquanta minuti. L’ex numero uno juniores raggiunge così Alejandro Davidovich Fokina al secondo turno. Parlando di giovani, bene anche Luca van Assche, l’allievo di Vincenzo Santopadre supera di slancio Pavel Kotov e avrà Casper Ruud al secondo turno.

Tra i giocatori più attesi della giornata c’erano invece Botic van de Zandschulp e Jack Draper: per entrambi vittorie meritate rispettivamente con Rinky Hijikata e Taro Daniel, mentre Marton Fucsovics infligge la quarta sconfitta in fila all’australiano Max Purcell. Fuori invece il cinese Zhang Zhizhen, ko in due tiebreak con l’americano Martin Damm, figlio di Martin senior, giocatore ceco tra il 1990 ed il 2010 ed ex top 5 mondiale nelle classifiche di doppio.

ATP MIAMI, I RISULTATI DEL 20 MARZO

D. Shapovalov b. L. Darderi 6-3 6-7 6-4

B. van de Zandschulp b. R. Hijikata 7-5 7-6

L. van Assche b. P. Kotov 6-3 7-5

J. Draper b. T. Daniel 6-3 6-2

C. O’Connell b. V. Kopriva 6-2 6-4

F. Cobolli b. Y. Nishioka 1-6 6-1 6-4

T. Machac b. D. Blanch 6-4 6-2

M. Fucsovics b. M. Purcell 6-2 6-1

A. Vavassori b. P. Cachin 6-2 6-2

A. Murray b. M. Berrettini 4-6 6-3 6-4

T. Seyboth Wild b. N. Borges 6-4 7-5

J. Shang b. M. Kekmanovic 7-6 4-6 7-6

M. Damm b. Z. Zhang 7-6 7-6

M. Arnaldi b. A. Fils 6-3 6-4

A. Michelsen b. L. Klein 7-6 6–2

D. Kopefer b. M. Giron 4-6 6-1 6-4