ATP Miami, quando il sorteggio? Data, orari, italiani in tabellone, possibili avversari di Sinner

Il sorteggio del Masters 1000 di Miami andrà in scena lunedì 18 marzo (ore 18.00 italiane). Si definirà così il tabellone del prestigioso torneo sul cemento statunitense, pronto a ospitare il secondo atto del Sunshine Double dopo la conclusione del Masters 1000 di Indian Wells (stasera l’atto conclusivo tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev). Jannik Sinner si presenterà con grandi ambizioni all’appuntamento, dove l’anno scorso perse l’atto conclusivo contro Medvedev.

Il fuoriclasse altoatesino, sconfitto da Alcaraz nella semifinale di Indian Wells, inseguirà il risultato di lusso. L’azzurro sarà testa di serie numero 2 del tabellone, visto che Novak Djokovic non prenderà parte all’evento. Questo significa che incrocerà Alcaraz soltanto in un’eventuale finale, mentre potrebbe affrontare Medvedev in semifinale se capitasse nella stessa parte di tabellone (l’alternativa sarebbe il russo Andrey Rublev, ovviamente se venissero rispettati i favori del pronostico).

Da evitare un possibile ottavo di finale con Ben Shelton, già battuto a Indian Wlles. Nei quarti di finale potrebbe incrociare uno tra Alexander Zverev, Holger Rune, Hubert Hurkacz, Alex de Minaur. Nel tabellone principale figurano anche Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Berrettini, che tornerà in un torneo di prima fascia dopo aver rotto il ghiaccio al Challenger di Phoenix (stasera giocherà la finale contro Nuno Borges).

CALENDARIO SORTEGGIO MASTERS 1000 MIAMI

Lunedì 18 marzo, ore 18.00 (italiane, in Florida sono sette ore indietro rispetto a noi).

ITALIANI NEL TABELLONE PRINCIPALE A MIAMI

Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Matteo Berrettini.

POSSIBILI AVVERSARI SINNER

Alcaraz: soltanto in finale.

Medvedev e Rublev: soltanto in semifinale.

Zverev, Rune, Hurkacz, de Minaur: soltanto ai quarti di finale.