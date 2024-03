ATP Miami, O’Connell raggiunge Sinner negli ottavi di finale. Medvedev avanza, Rune saluta

Signore e signori sono arrivati i verdetti sui qualificati agli ottavi di finale del Masters1000 di Miami nella parte bassa del tabellone. In casa Italia hanno centrato l’obiettivo Jannik Sinner e Matteo Arnaldi. L’altoatesino è stato costretto al successo in rimonta contro l’olandese Tallon Griekspoor, chiudendo i giochi sullo score di 5-7 7-5 6-1, mentre il ligure è stato autorevole contro il canadese Denis Shapovalov, a segno per 6-3 7-6 (7).

Il pusterese troverà negli ottavi l’australiano Cris O’Connell (n.66 del mondo), vittorioso contro lo statunitense Martin Damm (n.204 del ranking) per 7-6 (5) 7-6 (5). Arnaldi, invece, giocherà contro il ceco Tomas Machac (n.60 del ranking), che ha piegato l’eterno Andy Murray sullo score di 5-7 7-5 7-6 (5), con lo scozzese menomato da un infortunio nella fase finale della partita.

Parliamo di qualificazione, invece, al terzo turno nella parte alta del main draw per Lorenzo Musetti che ha saputo far valere il proprio tennis contro il russo Roman Safiullin, facendo calare il sipario sullo score di 7-5 6-1 e sul suo cammino ci sarà l’americano Ben Shelton, che ha prevalso nella sfida contro il giovane spagnolo Martin Landaluce. Non ha invece risposto presente il danese Holger Rune (n.7 del mondo), sconfitto per 6-1 6-1 dall’ungherese Fabian Marozan (n.57 ATP). Sul cammino del magiaro ci sarà l’australiano Alexei Popyrin, perentorio con un doppio 6-4 contro il ceco Jiri Lehecka.

Tornando alle questioni legate alla parte bassa, il russo Daniil Medvedev ha battuto con il punteggio di 7-5 6-1 il britannico Cameron Norrie (n.31 del mondo) e negli ottavi il n.4 ATP avrà come avversario il tedesco Dominik Koepfer (n.50 del ranking), a sorpresa vincente contro il francese Ugo Humbert (n.15 del ranking) per 3-6 6-4 6-3. Avanza anche il norvegese Casper Ruud (n.8 del mondo), che non ha avuto grossi problemi per battere sul punteggio di 6-3 6-4 lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.28 del ranking). Lo scandinavo se la vedrà negli ottavi contro il cileno Nicolas Jarry (n.22 del seeding), costretto agli straordinari dal brasiliano Thiago Seyboth Wild (6-7 (1) 7-5 6-3).

Concludendo con gli altri incontri della parte alta, da evidenziare le vittorie di Alex de Minaur (testa di serie n.9) contro il coreano Kwon per 6-3 6-2 e del bulgaro Grigor Dimitrov (n.12 del mondo) contro il cileno Alejandro Tabilo (n.44 ATP). L’aussie giocherà contro il tedesco Jan-Lennard Struff il suo terzo turno, mentre il bulgaro avrà l’altro teutonico Yannick Hanfmann.