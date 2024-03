ATP Miami, occhio al cambio dell’ora! Quando inizierà la finale Sinner-Dimitrov in Italia e negli USA

In Italia nella prossima notte entrerà in vigore l’ora legale: lancette avanti di 60 minuti alle 2.00. Negli USA, invece, questo cambio è già avvenuto la seconda domenica di marzo, e quindi la differenza di fuso tra Miami e l’Italia salirà a 6 ore.

Per quanto concerne l’ultima giornata di incontri dei Miami Open 2024 di tennis, dunque, sebbene gli orari statunitensi della sessione restino gli stessi di oggi, vi sarà una differenza di 60 minuti per quanto concerne gli orari italiani.

Oggi la finale di doppio maschile si disputerà alle ore 17.30 italiane e la finale femminile non prima delle ore 20.00, invece domani la finale di doppio femminile scatterà sempre alle ore 12.30 locali, le 18.30 italiane, mentre quella di singolare maschile si giocherà non prima delle ore 15.00 locali, le 21.00 in Italia.

Domani, domenica 31 marzo, dunque, a Miami, nel secondo match dalle ore 18.30 previsto sullo Stadium, che si giocherà non prima delle ore 21.00 italiane, Jannik Sinner, testa di serie numero 2, affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 11 del seeding.

La diretta tv della finale del torneo ATP Masters 1000 Miami 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO FINALE ATP MASTERS 1000 MIAMI 2024

Domenica 31 marzo – Stadium

Dalle ore 18.30 italiane

Sofia Kenin (USA)/Bethanie Mattek-Sands (USA) (Alt) – Gabriela Dabrowski (Canada)/Erin Routliffe (Nuova Zelanda) (2) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

Non prima delle ore 21.00 italiane

Jannik Sinner (Italia, 2) – Grigor Dimitrov (Bulgaria, 11) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

PROGRAMMA FINALE ATP MASTERS 1000 MIAMI 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.