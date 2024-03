ATP Miami, Jannik Sinner: “Voglio esprimere un bel tennis, su questa superficie mi trovo bene”

Jannik Sinner si prepara per una nuova sfida. Messa in archivio l’avventura a Indian Wells, conclusa in semifinale (sconfitta contro Carlos Alcaraz), l’altoatesino (n.3 del mondo) sposta tutta le sue attenzioni sul secondo e ultimo evento del Sunshine Double, ovvero il Masters1000 di Miami. Il 22nne di Sesto Pusteria si presenta ai nastri di partenza da testa di serie n.2, mentre la n.1 è Alcaraz.

“Ogni torneo a cui vai ti offre una nuova opportunità e qui a Miami ho una nuova chance per esprimere un ottimo tennis“, ha dichiarato Sinner nella sua conferenza stampa pre-torneo. “Non ho vissuto con ossessione il fatto di aver iniziato l’anno senza sconfitte, perché ero consapevole che un ko prima o poi sarebbe arrivato. Il fatto di aver perso in semifinale a Indian Wells ha dei risvolti positivi perché essermi spinto al penultimo atto di un torneo così importante non è assolutamente poco ed è un ottimo risultato. Sono felice di essere qui in Florida e ho grande voglia di esprimermi al meglio in campo“, ha precisato Jannik.

Un 1000 nel quale il giocatore italiano ha fatto spesso bene, citando le Finali raggiunte nel 2021 e l’anno passato, entrambe perse (la prima contro Hubert Hurkacz e la seconda contro Daniil Medvedev). A questo punto, si vedrà se riuscirà a puntare al titolo: “A prescindere dai risultati, sono cresciuto come giocatore. Quando ho giocato la prima volta qui, avevo circa 19 anni. Sono fortunato di poter competere praticamente su tutti i grandi palcoscenici del circuito“.

Con un rendimento di 16 vittorie e 1 sola sconfitta nel 2024, Sinner è in testa alla classifica di rendimento (Race) ed è pronto a lanciare il guanto di sfida. Il pusterese ha voluto anche tranquillizzare rispetto alle sue condizioni fisiche, visti gli acciacchi dopo la sfida contro Carlitos: “Sto bene, abbiamo lavorato tanto con il fisioterapista per essere qui al meglio. Devo dire, che sono contento di come mi sento. Quando ho finito la partita a Indian Wells ero un po’ più preoccupato, invece ora sono più tranquillo. Il clima è diverso rispetto alla California, ma è un campo che mi piace e ho giocato già due volte la Finale qui. In preparazione, mi sto concentrando su tutto per diventare un giocatore migliore“.