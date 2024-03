ATP Miami, Jannik Sinner lavora sulle variazioni in allenamento. Si teme lo slice di Dimitrov – VIDEO

Si lavora sui dettagli. Jannik Sinner si sta preparando con grande attenzione per la Finale del Masters1000 di Miami. L’altoatesino (n.3 del mondo) si è spinto per la terza volta nell’atto conclusivo di questo torneo e vuole vincerlo. Un successo che si tradurrebbe anche nel sorpasso in classifica generale ai danni di Carlos Alcaraz, diventando n.2 ATP.

Un risvolto in classifica che, però, interessa fino a un certo punto Sinner, desideroso di fare una grande partita nella Finale in Florida. Non sarà un match facile perché dall’altra parte del campo ci sarà un Grigor Dimitrov che ha espresso nel corso del torneo un tennis sublime. A cadere sotto i colpi del bulgaro sono stati anche il n.2 del mondo, Carlos Alcaraz, e il n.5 del ranking, Alexander Zverev.

Un giocatore dalle caratteristiche molto particolari: un tennis a tutto campo, con tante variazioni di ritmo e soprattutto l’uso del rovescio slice che molti problemi ha creato ai rivali. Non è un caso che Sinner nell’allenamento alla vigilia del confronto abbia lavorato in maniera specifica, con il suo coach Darren Cahill, nel fronteggiare palle colpite con quel taglio.

In altre parole, non si vuol lasciare nulla al caso e Sinner è consapevole che per vincere dovrà esprimere il suo 100% al cospetto di un avversario così centrato e in fiducia. Di seguito il video del training: