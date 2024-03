ATP Miami, il tabellone delle qualificazioni. Presenti Luca Nardi ed Andrea Vavassori

Oltre ai sette azzurri già ammessi al tabellone principale del torneo ATP Masters 1000 di Miami, altri due potrebbero aggiungersi al main draw in caso di superamento delle qualificazioni: si tratta di Luca Nardi ed Andrea Vavassori, impegnati a partire dal tardo pomeriggio italiano di oggi nel tabellone cadetto.

Particolarmente sfortunato Luca Nardi: l’azzurro era il primo dei tennisti al di fuori delle 24 teste di serie ed ha pescato al primo turno il numero 4, il ceco Jakub Mensik, mentre in caso di successo al turno decisivo affronterà uno tra lo slovacco Lukas Klein ed il transalpino Benoit Paire, numero 18.

Andrea Vavassori, invece, esordirà contro il croato Duje Ajdukovic, testa di serie numero 23, ed in caso di vittoria sfiderà nel secondo ed ultimo turno il vincente del match tra il cileno Cristian Garin, numero 7 del seeding cadetto, ed il monegasco Valentin Vacherot.

Il torneo WTA 1000 di Miami, invece, ha già visto scattare le qualificazioni, con il primo turno andato in scena ieri ed il secondo che si disputerà oggi: l’unica azzurra al via, Sara Errani è stata eliminata ieri all’esordio dalla filippina Alexandra Eala, vittoriosa per 6-3 6-1.

QUALIFICAZIONI ATP MASTERS 1000 MIAMI

Primo turno

T. Seyboth Wild-D. Dzumhur

H. Grenier-T. Kokkinakis

Y. Nishioka-E. Ymer

E. Nava-Q. Halys

A. Cazaux-H. Mayot

S. Mochizuki-D. Goffin

J. Mensik-L. Nardi

L. Klein-B. Paire

A. Rinderknech-B. Bicknell

Z. Svajda-D. Schwartzman

H. Gaston-C. Wong

G. Diallo-S. Nagal

C. Garin-V. Vacherot

A. Vavassori-D. Ajdukovic

P. Martinez-A. Blockx

A. Walton-T. Monteiro

A. Kovacevic-P. Kypson

F. Meligeni Alves-Z. Bergs

B. Nakashima-M. Mmoh

T. Atmane-C. Lestienne

J. Wolf-E. Spizzirri

R. Sakamoto-V. Kopriva

J. Rodionov-O. Virtanen

B. Hassan-R. Bautista Agut

QUALIFICAZIONI WTA 1000 MIAMI

Secondo turno

Anna Karolína Schmiedlová contro Rebecca Sramkova

Tamara Korpatsch contro Maria Timofeeva

Taylor Townsend contro Emina Bektas

Bernarda Pera contro Aleksandra Krunic

Jule Niemeier contro Storm Hunter-Sanders

Greet Minnen contro Claire Liu

Nadia Podoroska contro Maria Camila Osorio Serrano

Océane Dodin contro Clara Tauson

Laura Siegemund contro Darja Semenistaja

Emiliana Arango contro Alexandra Eala

Yanina Wickmayer contro Katie Volynets

Harriet Dart contro María Lourdes Carlé

Primo turno

Anna Karolína Schmiedlová batte Anna Bondar 6-3 6-2

Rebecca Sramkova batte Rebeka Masarova 6-4 6-4

Tamara Korpatsch batte Mai Hontama 7-5 6-3

Maria Timofeeva batte Marina Bassols Ribera 6-1 6-2

Taylor Townsend batte Laura Pigossi 6-4 6-4

Emina Bektas batte Jessica Bouzas Maneiro 6-3 6-1

Bernarda Pera batte Sayaka Ishii 6-0 6-4

Aleksandra Krunic batte Aliaksandra Sasnovich 6-1 7-6

Jule Niemeier batte Nao Hibino 7-6 2-6 6-4

Storm Hunter-Sanders batte Alizé Cornet 7-6 2-6 6-4

Greet Minnen batte Su-Wei Hsieh 6-1 6-4

Claire Liu batte Kamilla Rakhimova 4-6 6-3 7-6

Nadia Podoroska batte Julia Riera 6-7 6-4 6-1

Maria Camila Osorio Serrano batte Mccartney Kessler 6-3 1-6 6-2

Océane Dodin batte Heather Watson 6-4 1-6 6-3

Clara Tauson batte Tamara Zidansek 6-4 6-3

Laura Siegemund batte Robin Montgomery 6-0 6-0

Darja Semenistaja batte Arina Rodionova 7-6 6-2

Emiliana Arango batte Kayla Day 7-5 5-7 6-4

Alexandra Eala batte Sara Errani 6-3 6-1

Yanina Wickmayer batte Alycia Parks 6-4 6-4

Katie Volynets batte Renata Zarazua 7-5 4-6 6-1

Harriet Dart batte Ena Koike 6-2 6-3

María Lourdes Carlé batte Victoria Jimenez Kasintseva 2-6 6-4 6-4