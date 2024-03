ATP Miami, Grigor Dimitrov: “Sinner è ora il miglior giocatore del mondo, ma io sono pronto alla sfida!”

Grigor Dimitrov vorrà chiudere nel migliore dei modi la sua settimana straordinaria a Miami. Il tennista bulgaro, grazie ai risulti ottenuti, da domani sarà nuovamente in top-10 a distanza di oltre cinque anni, ma chiaramente la sua attenzione sarà focalizzata sulla conquista del titolo del Masters1000 della Florida. Dopo aver sconfitto il n.2 del mondo, Carlos Alcaraz, e il n.5 del ranking, Alexander Zverev, sarà Jannik Sinner (n.3 ATP) il prossimo avversario.

Una sfida molto intrigante tra due modi molto diversi di intendere il tennis: da un lato la fluidità e le capacità straordinarie da colpitore da fondo dell’altoatesino; dall’altro un tennis a tutto campo e old style con continue variazioni di ritmo del bulgaro. I presupposti per una partita molto spettacolare ci sono tutti e lo scopriremo non prima delle 21.00 italiane.

Dimitrov, da par suo, ha riservato parole di grande stima e rispetto nei confronti di Sinner nell’intervista concessa a Sky Sport: “È un ragazzo fantastico. In questo momento lui è senza dubbio il miglior tennista al mondo. I numeri lo confermano: nel 2024 ha perso soltanto un match. Penso sia chiaro, lui è un tennista eccezionale e lo apprezzo soprattutto come persona”.

E in vista dell’atto conclusivo, ha aggiunto: “Penso che sarà una grande Finale, attesa da entrambi. Sono pronto: queste sono le partite che voglio giocare. Sarà una grande sfida per me: sono molto carico per questo match“.