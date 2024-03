ATP Miami, Alcaraz è troppo per Musetti: la corsa si blocca agli ottavi

Lorenzo Musetti ha provato ad opporre resistenza, ma non è bastato contro un ottimo Carlos Alcaraz. Finisce con un doppio 6-3 in favore del numero 2 del mondo l’ottavo di finale del Masters 1000 di Miami: adesso lo spagnolo affronterà uno tra Grigor Dimitrov e Hubert Hurkacz ai quarti di finale. Esce comunque con buone sensazioni l’azzurro dopo aver battuto Safiullin e Shelton.

La partenza di Alcaraz è super: immediatamente aggressivo, fa partire sempre lo scambio e punisce Musetti ad ogni colpo interlocutorio. Il break arriva subito con un errore di rovescio dell’azzurro provocato da una risposta profonda dello spagnolo. Avendo preso subito un vantaggio, il numero 2 del mondo nei turni di risposta sperimenta e rischia qualcosa in più, mentre il carrarino prova ad entrare piano piano in partita e a sciogliersi dopo un avvio contratto.

L’italiano rimane attaccato al set recuperando nel settimo game da 15-40 servendo bene e giocando una splendida palla corta sulla seconda palla break. Il murciano continua a servire come un treno, non si fa condizionare da un paio di punti persi per due errori sul 4-3 e strappa ancora la battuta a Musetti prendendosi il primo set con il punteggio di 6-3.

A differenza del primo set, Musetti riesce a rimanere attaccato al suo avversario nei primi game del secondo parziale. Il terzo gioco è spettacolare: Alcaraz sbaglia un paio di dritti e uno smash a rimbalzo, offre due palle break all’azzurro che regala anche spettacolo con un pallonetto tweener, ma nei momenti delicati lo spagnolo è aggressivo e va a prendersi il punto.

Sul 3-2 l’iberico alza notevolmente l’intensità, si mette a fare il muro, comincia a rispondere più profondo, mentre Musetti non è aiutato dal servizio: alla terza palla break piazza l’allungo lo spagnolo con un due punti splendidi chiusi dalla smorzata. Quando sembrava in controllo sul 4-2, Alcaraz commette alcune sbavature nel suo turno di battuta e cede per la prima volta nel match il servizio. La testa di serie numero 1 torna subito con la testa nella partita, reagisce con un pallonetto splendido e due sportellate con il dritto per prendersi il break del 5-3. Stavolta lo spagnolo non concede più nulla e chiude sul 6-3.

Andando a leggere le statistiche, Alcaraz ha ben nove vincenti in più rispetto a Musetti (23 contro 14), con lo spagnolo che ha commesso tre gratuiti in meno. Con il servizio ha ottenuto il 55% di punti con la seconda contro il 37% del carrarino.