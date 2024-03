ATP Miami, Alcaraz e Medvedev rispettano i pronostici. Tsitsipas, Fritz e Paul escono di scena

Calato il sipario su quest’ultima giornata di incontri a Miami nel Masters1000 di Miami. Una giornata piuttosto intensa con diversi match andati in scena a causa della pioggia che ha molto condizionato lo sviluppo delle partite di questo torneo in Florida.

ALCARAZ E MEDVEDEV OK – Tutto come da copione per Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Il n.2 del ranking ha avuto vita facile nel confronto con Roberto Carballes Baena, liquidato in 1 ora e 21 minuti con il punteggio di 6-2 6-1. Una prestazione convincente quella dell’iberico che nel terzo turno affronterà il francese Gael Monfils. Tutto facile anche per Medvedev, opposto all’ungherese Marton Fucsovics, vittorioso per 6-4 6-2. Sul cammino dell’asso russo ci sarà la testa di serie n.30, Cameron Norrie, che ha avuto la meglio sul nostro Flavio Cobolli.

ELIMINATI TSITSIPAS E PAUL – Uscite di scena eccellenti quelle del greco Stefanos Tsitsipas e dell’americano Tommy Paul. L’ellenico (n.11 del ranking) è stato piegato da un redivivo Denis Shapovalov (n.126 ATP) per 6-2 6-4 e sarà il prossimo avversario di Matteo Arnaldi, a segno contro Alexander Bublik. Paul sfortunato, perché la caviglia sinistra ha ceduto e il derby contro Damm perso, quando di guidavano le danze (vittoria del primo set 6-4). Un Damm che sarà il prossimo avversario dell’australiano Chris O’Connell, a segno a sorpresa contro un Frances Tiafoe (testa di serie n.21) lontano parente di ciò che è stato in passato. Rimanendo nel computo delle sorprese, da segnalere l’uscita di scena di Taylor Fritz (n.13 del ranking), eliminato dal brasiliano Seyboth Wild 6-3 6-4 e il sudamericano si ritroverà nel proprio percorso il cileno Nicolas Jarry (n.22 del seeding).

RUUD E ZVEREV AVANZANO – Missione compiuta per Alexander Zverev e Casper Ruud. Il n.5 del ranking ha piegato il canadese Felix Auger-Aliassime (n.36 ATP) con lo score di 6-2 6-4. Prossima sfida contro l’americano Eubanks. Ruud (n.8 del mondo) ha avuto la meglio sul francese Luca van Assche (n.80 ATP) per 7-6 (5) 1-6 6-1 e sul suo cammino ci sarà lo spagnolo Davidovich-Fokina.