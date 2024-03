ATP Miami 2024, Sinner vs Alcaraz: un’altra sfida in finale? Berrettini prova a tornare grande

Non abbiamo avuto neanche il tempo di archiviare il Masters 1000 di Indian Wells che è già il momento di pensare al Masters 1000 di Miami che completa il cosiddetto “Sunshine Double”, la tournée dei due tornei “1000” negli Stati Uniti.

Il grande assente sarà Novak Djokovic, che dopo essersi presentato in forma non eccellente in California, ha deciso di saltare l’appuntamento in Florida per proiettarsi direttamente alla stagione sulla terra battuta. Il serbo, vista l’età avanzante, deve gestire e centellinare i suoi impegni: fondamentale in questo 2024 è presentarsi al top soprattutto alle Olimpiadi, suo tassello mancante. Ci saranno eccome invece Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rispettivamente testa di serie numero 2 e numero 1.

Dopo la semifinale di due giorni fa a Indian Wells, i due si potranno affrontare solo in un’eventuale finale a Miami. Lo scorso anno in queste condizioni fu Sinner a vincere in semifinale al terzo set, salvo poi perdere l’ultimo atto contro Daniil Medvedev. Jannik ha un conto in sospeso con questo torneo, avendo raggiunto in questo contesto la sua prima e seconda finale a livello “1000” nel 2021 e nel 2023. Specie quella persa contro Hurkacz tre anni fa ancora brucia e un successo servirebbe anche per esorcizzare cattivi ricordi.

Al via ci saranno altri sei (o cinque) italiani: sarà molto probabile il forfait di Lorenzo Musetti, fresco padre di Ludovico. Molto probabilmente rimarrà con il neonato in questi primi giorni. Sarà presente Matteo Berrettini, che è rientrato alla grande nel Challenger di Phoenix raggiungendo la finale: adesso il tennista romano vuole dare continuità. Oltre all’ex numero 6 del mondo l’Italia potrà contare su Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi.