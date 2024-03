ATP Marrakech 2024: Berrettini cerca conferme sul rosso. Presenti anche Sonego e Cobolli

Si alza il sipario sulla stagione della terra rossa nel calendario ATP. Da domani cominciano i primi tornei e tra questi c’è quello di Marrakech, che vede una buona presenza di tennisti italiani in tabellone. I fari sono puntati soprattutto su Matteo Berrettini, che ha fatto il suo ritorno in Nord America con la finale raggiunta nel Challenger di Phoenix e poi l’apparizione a Miami, dove è stato sconfitto all’esordio da Andy Murray dopo una durissima battaglia di quasi tre ore.

Le sensazioni sul cemento americano sono state comunque buone e i problemi fisici degli ultimi mesi sembrano essere alle spalle. Da capire come sarà l’approccio sul rosso per Berrettini, che non avrà certamente un esordio semplice contro il sempre insidioso kazako Alexander Shevchenko, testa di serie numero sei. In caso di vittoria il romano affronterebbe il vincente tra lo spagnolo Jaume Munar ed il francese Luca Van Assche e con il transalpino sarebbe una sfida particolare e molto sentita, visto che è seguito da quel Vincenzo Santopadre, che è stato lo storico coach di Berrettini.

A proposito di allenatori e nuove esperienze, comincia proprio dal Marocco quella di Lorenzo Sonego senza Gipo Arbino. Il piemontese aveva annunciato nei giorni scorsi la fine di un sodalizio che durava addirittura da diciotto anni. Sonego non ha ancora scelto il nome del nuovo coach e partirà in tabellone già dal secondo turno, sfruttando il bye per essere la quarta testa di serie. Un torneo quello di Marrakech per ricominciare e per iniziare una nuova fase della propria carriera.

Ci sarà anche Flavio Cobolli in tabellone, indicato come l’ottava testa di serie. Il romano arriva da un eccellente avvio di stagione sul cemento ed ora sulla sua amata terra rossa può ulteriormente migliorare la propria posizione nel ranking mondiale. L’esordio è contro il giordano Abdullah Shelbayh, che ha ricevuto una wild card dall’organizzazione, per poi eventualmente il vincente del match tra il russo Kotov ed il padrone di casa Benchetrit.

Cobolli è inserito nello stesso quadrante del serbo Laslo Djere, che è la testa di serie numero uno del torneo e possibile avversario nei quarti del romano. Il vincitore dell’anno passato, lo spagnolo Roberto Carballes Baena, comincerà la sua difesa del titolo contro un qualificato, ma poi lo aspetta la sfida con il britannico Daniel Evans, numero tre del seeding. La parte bassa del tabellone è presieduta da Sonego e dall’austriaco Sebastian Ofner, seconda testa di serie, che potrebbe incrociare subito il francese Alexandre Muller, finalista nella scorsa stagione.