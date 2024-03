Atletica, Eyob Faniel si impegna nella mezza maratona di Lisbona. Segnale per la convocazione alle Olimpiadi?

Eyob Faniel si è cimentato nella mezza maratona di Lisbona, chiudendo al decimo posto con il tempo di 1h02:26. L’azzurro, già primatista nazionale su questa distanza, ha viaggiato nel gruppo di testa per una dozzina di chilometri, perdendo poi progressivamente contatto e accumulando quasi due minuti di ritardo dall’etiope Dinkalem Ayele, impostosi in 1h00:36 davanti al keniano Dominic Chemut Kiptarus (1h00:40) e al tedesco Amanal Petros (1h00:56).

Eyob Faniel tornava in gara a un mese di distanza dal personale siglato in maratona (2h07:09 a Siviglia) ed è stato il secondo degli europei al traguardo (Petros il migliore, undicesimo il norvegese Sondre Nordstad Moen). Il poliziotto veneto voleva dare un chiaro segnale nella lotta italiana per meritarsi la convocazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 sui 42,195 km (il Bel Paese avrà a disposizione tre posti per i Giochi).

Al momento occupa il secondo posto nelle italiane dell’anno alle spalle di Yeman Crippa (2h06:06, record nazionale), precedendo Daniele Meucci (2h07:49) e Iliass Aouani (2h08:05), anche se non va dimenticato il 2h07:35 corso da Nekagenet Crippa a dicembre.

La gara femminile è stata vinta dalla keniana Brigid Kosgei. L’ex primatista del mondo e argento olimpico della maratona si è imposta in 1h05:51, seguita dalle etiopi Bosena Mulatie (1h09:00) e Tigist Mengistu (1h09:14).