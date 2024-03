Atletica, Chituru Ali vince la batteria ai Mondiali Indoor! Ruggito azzurro, Ceccarelli eliminato, duello Lyles-Coleman

Chituru Ali ha vinto la propria batteria sui 60 metri ai Mondiali Indoor 2024 di atletica leggera, incominciati oggi a Glasgow (Gran Bretagna). Il velocista italiano si è imposto di forza nella terza serie con il tempo di 6.59, a due centesimi dal personale siglato un paio di settimane fa in occasione del trionfo agli Assoluti. Il 24enne comasco, tornato in gara durante questo inverno dopo un anno di lontananza dalle piste a causa di una serie di problemi fisici, si sta dimostrando in ottima forma fisica e stasera tornerà in scena in semifinale, provando a battagliare per l’ingresso all’atto conclusivo che incoronerà il padrone della velocità in sala.

L’allievo di Claudio Licciardello è stato impeccabile in partenza, uscendo benissimo dai blocchi e distanziando già in quel fondamentale il quotato liberiano Emmanuel Matidi. Il colosso azzurro ha poi inscenato una bella fase di accelerazione e sul lanciato ha fatto mulinare le gambe, tagliando il traguardo in 27 passi e imponendosi nello spalla a spalla con l’africano (6.60). Ampiamente distanziati lo spagnolo Sergio Lopez (6.68) e l’irlandese Israel Olatunde (6.70). Chituru Ali ha così superato il turno, facendo capire di avere margini di miglioramento su una pista che appare molto performante.

Samuele Ceccarelli è invece lontanissimo dalla versione dei giorni migliori. Soltanto un anno fa si laureava Campione d’Europa correndo un imperiale 6.47 davanti a Marcell Jacobs, ma durante l’inverno è stato l’ombra di se stesso e non è mai sceso sotto 6.65. Oggi il toscano è caracollato sui blocchi di partenza e poi non è riuscito a recuperare, soffrendo sul lanciato e chiudendo in un altissimo 6.77: quarto posto nella propria batteria alle spalle dello svedese Henrik Larsson (6.59), del canadese Malachi Murray (6.64) e del turco Kayhan Oezer (6.71). All’azzurro sarebbe bastato correre sei centesimi più veloce per superare il turno, obiettivo concreto alla vigilia della rassegna iridata.

Gli statunitensi Noah Lyles e Christian Coleman dovrebbero inscenare il duello per la medaglia d’oro. Il Campione del Mondo di 100 e 200 metri ha primeggiato nella batteria d’apertura con il tempo di 6.57, controllando agevolmente la situazione senza strafare. Il primatista mondiale della specialità (6.34) ha risposto nella sesta batteria, chiudendo in 6.49: uscita spumeggiante dai blocchi (0.116 il tempo di reazione), accelerazione fantastica e poi si rialza sul finale, risparmiandosi negli ultimi metri.