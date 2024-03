Atletica, Beatrice Chebet domina i Mondiali di Cross: il Kenya domina la top-5

Beatrice Chebet ha rispettato il pronostico della vigilia e ha vinto i Mondiali di Cross. La fuoriclasse keniana si è imposta a Belgrado, domando il variegato tracciato allestito nella capitale serba e difendendo così il titolo conquistato l’anno scorso a Bathurst. La 24enne ha fatto il vuoto insieme alle quattro connazionali in gara e ha poi piazzato l’allungo risolutivo nella parte conclusiva dell’ultimo giro, facendo letteralmente il vuoto e meritandosi la medaglia d’oro.

La Campionessa del Mondo dei 5 km, nonché bronzo iridato sui 5000 metri, ha tagliato il traguardo con il tempo di 31:05 e ha distaccato di tre secondi Lilian Kasait Rengeruk (31:08), mentre Margaret Chelimo Kipkemboi ha completato il podio (31:09). Il Kenya ha dominato l’evento come ampiamente previsto, occupando le prime cinque posizioni: Emmaculate Anyango Achol quarta (31:24) e Agnes Jebet Ngetich quinta (31:27).

La prima non kenyana al traguardo è stata l’ugandese Sarah Chelangat, sesta in 32:00 davanti alla kazaka Daisy Jepkemei (32:04) e all’etiope Bertukan Welde (32:14). Ricordiamo che l’Italia non è presente a questo evento. Tra le under 20 tripletta etiope con Marta Alemayo (19:28), Asayech Ayichew (19:32) e Robe Dida (19:38).