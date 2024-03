Alexander Zverev senza peli sulla lingua: “Sinner può puntare al n.1? Se continua così, non solo…”

Jannik Sinner ha raggiunto la sua terza semifinale in carriera nel Masters1000 di Miami e tenterà di approdare al terzo atto conclusivo in Florida, battendo il russo Daniil Medvedev. Una sfida che è ormai una grande Classica del tennis mondiale, parlando dell’undicesimo incrocio tra i due. Storico dall’andamento particolare: nei primi sei match tutte vittorie del moscovita e negli ultimi quattro solo successi dell’italiano, tra cui la prestigiosa affermazione lo scorso mese di gennaio nella Finale degli Australian Open.

Si prospetta una partita molto interessante e vedremo in che modo Medvedev cercherà di scompaginare le carte, nella consapevolezza di affrontare un giocatore che ha vinto 19 incontri su 20 nel 2024 e l’ha sempre battuto nell’ultimo periodo. A parlare di quanto sta facendo Sinner nel circuito è stato il tedesco Alexander Zverev, vittorioso contro l’ungherese Fabian Maroszan e in semifinale contro il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il bulgaro Grigor Dimitrov.

Zverev si è pronunciato sulle ambizioni da numero uno di Jannik (attuale n.3 del ranking): “Ha vinto l’Australian Open, a Rotterdam e quest’anno ha un record di 19-1, credo. Se ha queste statistiche è logico che sia sulla strada giusta. Ha avuto finora un rendimento incredibile, paragonato a quanto fatto da Djokovic, Federer e Nadal in passato. Se continua così non solo sarà il migliore al mondo, ma lo sarà anche per i prossimi 10 anni“, ha affermato Sascha.

“Dipende da lui e anche da me, Carlos (Alcaraz, ndr), Daniil (Medvedev, ndr) e Novak (Djokovic, ndr) impedire che ciò accada. Jannik è uno di quei giocatori a cui bisogna prestare la massima attenzione. Lo studiamo, cerchiamo di capire il suo gioco e cosa può metterlo in difficoltà. Vedremo“, ha concluso Zverev.