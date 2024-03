A che ora la MotoGP oggi su TV8: programma gara GP Qatar 2024, differita, streaming

Ultime ore di attesa in vista del Gran Premio del Qatar 2024, primo appuntamento stagionale del Motomondiale. Fari puntati dunque sul circuito di Lusail, teatro di una gara che si preannuncia davvero equilibrata e spettacolare in MotoGP con diversi candidati alla vittoria e almeno cinque-sei pretendenti per il podio, alla luce dei riscontri emersi nelle prove e nella Sprint.

Si riparte dal sabato perfetto di Jorge Martin, che vuole completare l’opera con un successo nel GP domenicale dopo essersi imposto in qualifica e nella manche breve. Lo spagnolo del Team Pramac dovrà vedersela però in primis con l’Aprilia di Aleix Espargarò e con le altre Ducati di Enea Bastianini, Francesco Bagnaia e Marc Marquez, senza sottovalutare almeno in ottica top3 la KTM di Brad Binder ed i ducatisti Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez.

Il Gran Premio del Qatar 2024 verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now TV. Sarà inoltre possibile vedere le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP in chiaro su TV8 in differita a partire dalle ore 18.30. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP QATAR MOTOGP 2024

Domenica 10 marzo

Ore 13.40 Warm-up MotoGP a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Gara Moto3 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 16.15 Gara Moto2 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 18.00 Gara MotoGP a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Diretta streaming: Sky Go, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport

TV8 trasmetterà in differita la gara di Moto3 alle 18.30, di Moto2 alle 19.45 e di MotoGP alle 21.35.