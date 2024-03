A che ora la gara di Kimi Antonelli in F2: programma GP Australia, dove vederla in tv e streaming

Dopo una Sprint Race sfortunata, in cui si è dovuto ritirare per un incidente mentre stava effettuando una rimonta strepitosa dalla quinta fila al podio, Andrea Kimi Antonelli è pronto a disputare nella notte italiana tra sabato 23 e domenica 24 marzo la Feature Race del Gran Premio d’Australia 2024, valevole come terzo appuntamento stagionale della F2.

Il giovane pilota bolognese dell’Academy Mercedes, secondo in qualifica, scatterà dalla prima fila in griglia e può dunque ambire ad un risultato prestigioso sul circuito cittadino di Albert Park a Melbourne. Kimi proverà ad attaccare il pole-man norvegese Dennis Hauger, ma si preannuncia una corsa lunga e ricca di incognite anche con le Safety Car.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Feature Race valevole per il GP d’Australia 2024. La seconda gara del weekend di F2 a Melbourne verrà trasmessa in diretta tv su Cielo, Sky Sport Uno e Sky Sport F1, mentre la diretta streaming dell’evento sarà disponibile su Cielo TV, Sky Go e Now.

F2 GP AUSTRALIA 2024

Domenica 24 marzo

Ore 1.35 Feature Race a Melbourne (Australia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

PROGRAMMA F2 GP AUSTRALIA 2024: DOVE SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Cielo, Sky Sport Uno, Sky Sport F1.

Diretta streaming: Cielo TV, Now, Sky Go.