WTA Dubai, Jasmine Paolini: “Uno dei miei migliori match, mi piace giocare questi campi”

E’ Jasmine Paolini a tirare su di morale al tennis italiano questa settimana. La toscana continua a impressionare nel prestigioso WTA1000 di Dubai, torneo dotato di un montepremi complessivo di 3.211.715 dollari, che si sta tenendo sul cemento degli Emirati Arabi Uniti.

La giocatrice di Castelnuovo di Garfagnana si è imposta con grande autorevolezza contro la greca Maria Sakkari (n.11 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-2 e ha così raggiunto i quarti di finale del “Duty Free Tennis Championships”. Si tratta della seconda volta in carriera che “Jas” si spinge a tanto in un torneo della famiglia “1000”. Era stato in grado di farlo lo scorso agosto a Cincinnati.

Un risultato che la mette nella condizione di guadagnare punti in classifica mondiale (n.23 del ranking virtuale), in attesa di sapere chi tra la kazaka Elena Rybakina e la polacca Magdalena French sarà la prossima rivale: “Ho giocato molto bene, lei è un’ottima tennista, una top player. Questo è stato uno dei miei migliori match dell’anno. Mi sento benissimo, sono soddisfatta del tennis che sto esprimendo e mi piace davvero tanto giocare qui a Dubai“, le impressioni a caldo dell’azzurra.

Dopo aver raggiunto gli ottavi di finale agli Australian Open 2024, replicando quanto fece da giocatore nel 1996 il suo attuale allenatore Renzo Furlan, Paolini vuole dar seguito alla propria crescita nel circuito.