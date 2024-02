WTA Cluj-Napoca 2024, risultati 5 febbraio: successi di Arantxa Rus ed Anna Blinkova, fuori Nadia Podoroska

Si è aperto oggi il primo turno del Transylvania Open 2024 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso a Cluj-Napoca, in Romania: il tabellone principale di singolare femminile oggi non ha visto scendere in campo atlete italiane.

La testa di serie numero 1, la neerlandese Arantxa Rus, elimina la belga Greet Minnen con lo score di 7-5 6-1, mentre la romena Ana Bogdan, numero 8 del seeding, piega la statunitense Alycia Parks con un duplice 7-5, infine la danese Clara Tauson regola la numero 9 del tabellone, l’argentina Nadia Podoroska col punteggio di 6-3 6-1.

L’iberica Nuria Parrizas Diaz supera la tedesca Laura Siegemund con un doppio 6-4, mentre la testa di serie numero 3, la russa Anna Blinkova, liquida la qualificata elvetica Simona Waltert con lo score di 6-3 6-0, infine la colombiana Camila Osorio batte la numero 7 del seeding, la bulgara Viktoriya Tomova, col punteggio di 6-2 6-4.

WTA 250 CLUJ-NAPOCA 2024 – RISULTATI 5 FEBBRAIO

Arantxa Rus (Paesi Bassi, 1) b. Greet Minnen (Belgio) 7-5 6-1

Ana Bogdan (Romania, 8) b. Alycia Parks (Stati Uniti) 7-5 7-5

Clara Tauson (Danimarca) b. Nadia Podoroska (Argentina, 9) 6-3 6-1

Nuria Parrizas Diaz (Spagna) b. Laura Siegemund (Germania) 6-4 6-4

Anna Blinkova (Russia, 3) b. Simona Waltert (Svizzera, Q) 6-3 6-0

Camila Osorio (Colombia) b. Viktoriya Tomova (Bulgaria, 7) 6-2 6-4