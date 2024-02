Volta a la Comunitat Valenciana 2024: volata perfetta di Jonathan Milan! Consonni super ultimo uomo

Si tinge ancora d’azzurro la Volta a La Comunitat Valenciana 2024. Jonathan Milan domina la volata nella terza tappa della corsa spagnola da San Vicente del Raspeig a Orihuela. Non c’è stata davvero storia all’arrivo, con il velocista della Lidl-Trek trainato perfettamente da Simone Consonni. Un binomio assolutamente vincente, perchè Milan ha vinto nettamente sul resto degli avversari. Sesta vittoria in carriera per il ciclista friulano, soprattutto la prima con la nuova squadra.

Sono sei i fuggitivi di giornata Asier Etxeberria (Euskaltel-Euskadi), Guillermo Thomas Silva (Caja Rural), Ander Okamika (Burgos BH), Nathan Smith (Team Novo Nordisk), Unai Esparza (Illes Balears Arabay Cycling), Laurent Gervais (Project Echelon Racing), ma il gruppo mantiene sempre una distanza di sicurezza, restando tra i due minuti e il minuto e mezzo di ritardo.

A sette chilometri dal traguardo Gervais sbaglia una curva e finisce ai lati della strada, rischiando anche di cadere dopo essere salito su un marciapiede. Si stacca anche Esparza, con i fuggitivi che restano quattro, ma continuano a mantenere trenta secondi di vantaggio a cinque chilometri dal traguardo e con il gruppo che non riesce a trovare unione nell’inseguimento.

Alla fine la Lidl si mette a tirare e il gruppo riesce a riprendere i fuggitivi. Una caduta a due chilometri dalla fine spezza completamente il gruppo, lasciando pochissimi ciclisti a giocarsi la vittoria. Consonni è perfetto a tirare la volata per un Milan che domina completamente, vincendo con ampissimo margine su Marit e Lonardi, con Fiorelli quarto e addirittura il citato Consonni quinto.

In classifica generale continua a comandare Alessandro Tonelli, che ha un vantaggio di poco più di un minuto (+1:08) su Matej Mohoric. Terzo posto per Aleksandr Vlasov (+01:30).