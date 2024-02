Volley, Trento vince la regular season! Perugia sicura del secondo posto, dietro è bagarre. Si ferma Verona contro Milano, ok Civitanova

Oggi pomeriggio si sono giocate quattro partite della 20ma giornata della Superlega 2023-2024, il massimo campionato italiano di volley maschile. Arrivano i primi verdetti pesanti in vista dei playoff, con Trento che vince aritmeticamente la regular season e Perugia che si assicura il secondo posto. Dietro è bagarre con lo stop di Piacenza (ieri) e Verona, con le vittorie pesanti di Civitanova e Milano.

Trento continua nella sua marcia imperterrita e non lascia scampo a Modena. I ragazzi di Fabio Soli dominano contro i Canarini rifilandogli un secco 3-0 (25-22 25-17 25-22), vendicando la sconfitta dell’andata e mettendo insieme la decima vittoria di fila in campionato. Ma cosa ancora più importante, con questi tre punti Alessandro Michieletto e compagni si garantiscono aritmeticamente la prima posizione al termine della regular season (ottava volta nella storia, in quattro precedenti occasioni è poi valso lo scudetto), e la testa di serie n.1 nella griglia playoff. A Trento non c’è partita, con Riccardo Sbertoli che giostra a suo piacimento una squadra che gira a meraviglia. I migliori marcatori dei padroni di casa sono Michieletto e Kamil Rychlicki, entrambi chiudono a quota 12, mentre si ferma ad un passo dalla doppia cifra Daniele Lavia (9). Non basta a Modena l’ennesima buona prestazione di Vlad Davyskiba (14), con i modenesi che si dovranno giocare l’accesso ai playoff nelle ultime due giornate.

Perugia ha ripreso il passo giusto dopo il piccolo momento di défaillance in seguito alla vittoria in Coppa Italia e trova la seconda vittoria consecutiva sul campo di Padova, imponendosi con un secco 0-3 (17-21 21-25 23-25). I Block Devils, con questa vittoria, mettono in cassaforte il secondo posto al termine della regular season, e possono iniziare a preparare al meglio i playoff. In regia, per la seconda partita consecutiva, non ha giocato il palleggiatore azzurro Simone Giannelli, tenuto a riposo con il suo posto preso dallo sloveno Gregor Ropret, che ben si è comportato. Crescono sia nei singoli sia nel gioco i ragazzi di Lorenzetti, con l’MVP che è Kamil Semeniuk (13), implacabile quando il pallone scottava. Top scorer l’opposto tunisino Wassim Ben Tara, mentre è usato con il contagocce Wilfredo Leon (8). Dopo due partite da fenomeno pomeriggio difficile per Luca Porro (7), con Davide Gardini (9) il migliore per i padroni di casa.

Scontro diretto pesantissimo all’Allianz Cloud, dove Milano sfodera una prestazione da grandissima squadra e annichilisce 3-0 (25 -20 25-23 25-16) una lanciatissima Rana Verona. I meneghini raggiungono gli scaligeri a quota 33 punti (dove c’è anche Monza), per due ultime giornate che si annunciano infuocate per stabilire le posizioni centrali delle prime otto. Per i padroni di casa è il ritorno alla vittoria dopo due battute d’arresto consecutive, per Verona la prima sconfitta dopo una serie di cinque successi (gli ultimi due contro Perugia e Piacenza). Per i padroni di casa in grande spolvero Paolo Porro, che dirige l’orchestra con gli spartiti delle serate migliori. Il regista trova una grande vena realizzativa al centro con Marco Vitelli, aiutato da Augustin Loser e il solito Yuki Ishikawa. Per Verona un passo falso che ferma una rincorsa poderosa, con i veneti che devono mangiarsi le mani soprattutto per come hanno perso il secondo set, che poteva riaprire ogni discorso.

La Lube Civitanova si sveglia tardi, ma riesce comunque a vincere una partita delicatissima contro Cisterna per 3-2 (23-25 20-25 25-17 25-18 15-11). Per i padroni di casa due punti importantissimi, che permettono l’aggancio a Piacenza al terzo posto in classifica a due giornate dal termine; gli ospiti strappano un punto che gli porta a -1 dall’ottavo posto occupato da Modena, rimanendo in corsa per i playoff ma con il rimpianto di non essere usciti vincitori dalle Marche. Luciano De Cecco si affida principalmente a due suoi attaccanti: prestazione solida dell’opposto Adis Lagumdzija (22), aiutato da un sontuoso Mattia Bottolo (20), che sta crescendo a dismisura nelle ultime uscite. A Cisterna non basta una grande prestazione di squadra, in cui spiccano i 22 punti del solito Theo Faure, stesso score del martello Pavle Peric, che trova una delle sue migliori serata stagionali.

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Pallavolo Padova vs Sir Susa Vim Perugia 0-3 (17-21 21-25 23-25)

Cucine Lube Civitanova vs Cisterna Volley 3-2 (23-25 20-25 25-17 25-18 15-11)

Itas Trentino vs Valsa Group Modena 3-0 (25-22 25-17 25-22)

Allianz Milano vs Rana Verona 3-0 (25 -20 25-23 25-16)

CLASSIFICA SUPERLEGA

Trento 55 punti, Perugia 47, Piacenza 37, Civitanova 37, Verona 33, Monza 33, Milano 33, Modena 24, Cisterna 23, Padova 18, Taranto 14, Catania 6.