Volley femminile, Milano strapazza il Lodz di Diouf: Egonu e compagne in semifinale di Champions League

Milano si è qualificata alle semifinali della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La formazione meneghina doveva conquistare due set contro l’LKS Lodz nel ritorno dei quarti di finale disputato di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud, dopo essersi imposta per 3-1 nel confronto andato in scena settimana scorsa in Polonia. Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno sbrigato la pratica nei primi due parziali, chiudendo rapidamente i conti contro il sestetto guidato da Alessandro Chiappini e guadagnandosi così il diritto di proseguire la propria avventura nella massima competizione europea.

Il Vero Volley approda tra le quattro grandi del Vecchio Continente per la prima volta nella storia, dopo essersi fermata per le ultime due volte ai quarti di finale (nel 2022 contro Conegliano e nel 2023 contro il VakifBank Istanbul). Le rosablù torneranno in campo tra un paio di settimane per fronteggiare una delle avversarie più complicate, ovvero le turche del Fenerbahce Istanbul: si preannuncia un doppio confronto estremamente rovente e arduo, in palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro la vincente di Conegliano-Eczacibasi Istanbul.

Milano ha vinto la partita per 3-0 (25-21; 25-14; 25-23) sotto l’impulso dell’opposto Paola Egonu (10 punti, 39% in attacco) e delle schiacciatrici Kara Bajema (10 punti, 39%in fase offensiva, 2 ace) e Myriam Sylla (4 punti nei primi due set). La palleggiatrice Alessia Orro (2 punti) ha mandato in doppia cifra anche le centrali Laura Heyrman (10 punti, 3 muri, 2 ace) e Raphaela Folie (13 punti, 4 muri, 82% in attacco), il libero Brenda Castillo ha chiuso con il 71% di ricezione positiva. Da annotare che al posto di Heyrman e Sylla hanno poi trovato spazio Dana Rettke (6) ed Helena Cazaute (9). Al Lodz non è bastato il volto noto Valentina Diouf (15 punti per l’ex bomber della Nazionale), supportata da Julita Piasecka (8).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Milano scappa via nel primo set con i muri di Folie ed Egonu (5-1), poi l’opposto si esalta in parallela (7-2) e Bajema non si tira indietro (9-4). Heyrman è in grande spolvero, sia sottorete che al servizio (ace del 13-8), poi un mani-out di Sylla e Heyrman mura Diouf per il 18-13. Le padrone di casa amministrano e si portano sul 24-18 con l’ace di Sylla, Diouf ritarda la sentenza che arriva con la sassata di Egonu (25-21).

Il break arriva prontamente anche in avvio di secondo set: muro di Orro, fiondata di Folie, Egonu glaciale a muro per il +3 (8-5). Muro di Sylla, parallela di Cazaute e altra stampatona di Folie (12-7). Milano allunga ulteriormente con Egonu sugli scudi, Diouf non può nulla e le meneghine festeggiano la qualificazione alle semifinali.

A quel punto si gioca soltanto per le statistiche