Un nuovo Roglic per la Visma|Lease a Bike: Joergen Nordaghen campione del mondo nella 20 km di sci di fondo junior

La Visma|Lease a Bike continua a puntare sulla multidisciplinarietà e sembra esser venuto fuori già un nuovo Primoz Roglic. Dagli sport invernali al ciclismo, sembrerebbe un passaggio lunghissimo, invece non è una novità per lo squadrone olandese che avrà nelle proprie fila l’attuale campione del mondo di sci di fondo a livello junior.

Joergen Nordaghen attualmente corre per la squadra Development, quella giovanile, ma ha già pronto un contratto per il 2025 con la compagine World Tour. Stiamo parlando di uno dei fenomeni dello squadrone norvegese di sci di fondo: ieri in quel di Planica si è imposto, in solitaria, nella 20 km in tecnica libera e avrà sicuramente un gran futuro davanti.

Molto probabilmente Nordaghen sarà costretto a decidere cosa fare da grande. Anche nel ciclismo sono già arrivati risultati di lusso: nel 2023 in Olanda la seconda piazza nella cronometro degli Europei junior ed in precedenza anche la quarta posizione ai Mondiali.

Un qualcosa che poteva sembrare unico anni a e che invece con il passare delle stagioni sta diventando addirittura la normalità (se pensiamo a Roglic che è stato atleta di salto con gli sci poi passato al ciclismo).