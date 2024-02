Tuffi, Pellacani/Santoro si confermano vice-campioni del mondo! Oro all’Australia nel sincro misto

Si chiude con il sorriso per l’Italia questa avventura nei Mondiali di tuffi 2024. All’Hamad Aquatic Centre di Doha, in Qatar, gli azzurri hanno conquistato il secondo podio iridato della spedizione nel contesto descritto. Dopo l’argento del sincro maschile dai tre metri con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, è arrivato un altro argento della coppia composta da Chiara Pellacani e Matteo Santoro.

I due ragazzi nostrani sono giunti secondi nella Finale del sincro mixed dal trampolino tre metri, ottenendo la top-3 a livello mondiale per la terza volta consecutiva, dopo l’argento di Budapest nel 2022 e il bronzo di Fukuoka dell’anno scorso. Per Pellacani è la quarta medaglia mondiale in carriera, considerando anche il bronzo con Elena Bertocchi nel sincro femminile dai tre metri dell’anno scorso, mentre per il giovanissimo Santoro è la terza per l’appunto.

Chiara e Matteo, dopo aver ottenuto negli obbligatori un totale di 91.20 punti, sono stati premiati dall’esecuzione del doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento carpiato (69.30), mentre hanno sporcato il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (58.59). Un tuffo quest’ultimo a cui mancano circa 10 punti rispetto agli standard dei tuffatori nostrani. Ottima la chiusura con il doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato da 68.40.

Un totale di 287.49, alle spalle dell’accoppiata australiana formata da Maddison Keeney e da Dominic Bedggood (300.93). A completare il podio sono stati i coreani Kim Suji/Yi Jaegyeong (285.03), mentre a sorpresa fuori dal podio la Gran Bretagna, visto l’errore nell’ultimo tuffo (triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato) di Ross Haslam/Grace Reid (52.08), considerando il punteggio complessivo di 278.28. Da sottolineare l’assenza della Cina in questa gara.