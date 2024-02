Tennis, quali saranno i rappresentanti dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi: Jannik Sinner guida il gruppo azzurro

Dal 27 luglio al 4 agosto i campi del Roland Garros a Parigi (Francia) si tingeranno dei Cinque Cerchi. Un’occasione speciale per tenniste e tennisti che, pur non avendo punti da inserire nella loro classifica mondiale, prenderanno parte alle Olimpiadi con il desiderio di lasciare il segno in una manifestazione particolare dal punto di vista personale e in rappresentanza del proprio Paese.

Come previsto dal regolamento, ci saranno cinque specialità: singolare e doppio maschile e femminile, in più il doppio misto. In relazione ai singolari, la competizione sarà aperta a 64 giocatori, mentre nei doppi 32 e in quello misto 16. Come si articola la qualificazione a questo torneo?

Saranno assegnati 56 posti che si baseranno sul ranking ATP e WTA, ma non saranno necessariamente tutti in ordine, visto che si potranno schierare solamente quattro giocatori per nazione. Una maniera per aprire a più Paesi possibili. Da sottolineare che le classifiche ATP (maschile) e WTA (femminile) del 10 giugno 2024 – subito dopo gli Open di Francia 2024 – determineranno la maggior parte degli atleti che saranno presenti.

Vanno aggiunti, poi, sei posti tramite delle competizioni regionali: due slot per il campione e il finalista dei Giochi Panamericani, uno per i Giochi africani, uno per i Giochi asiatici e due per chi ha vinto Slam e ori olimpici in passato (ad esempio, Rafa Nadal e Andy Murray). Posti comunque validi se i giocatori sono top-400 e se il loro Paese non ha già raggiunto il limite di 4 giocatori. Va considerato, poi, un posto riservato alla nazione ospitante (Francia). I partecipanti, inoltre, devono aver preso parte a due incontri di Coppa Davis o della Billie Jean King Cup durante il ciclo olimpico previsto (2022, 2023 o primi mesi del 2024), per poter essere eleggibili.

Questa spiegazione era doverosa per chiarire la situazione in casa Italia. In questo momento, i quattro rappresentanti in singolare sarebbero Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego.

RANKING ATP OLIMPICO