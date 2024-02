Tennis, Jannik Sinner sfata un tabù con la vittoria a Rotterdam: Djokovic, Nadal e Federer non c’erano riusciti…

Jannik Sinner e il tabù sfatato. Il tennista altoatesino continua nel suo incedere impressionante, conquistando a Rotterdam il 12° titolo in carriera nella massimo circuito internazionale del tennis. Parliamo di una serie di 15 vittorie consecutive nei singoli incontri, 25 negli ultimi 26 match e 32 negli ultimi 34. Il tutto poi va a legarsi a un qualcosa di storico.

Negli ultimi 23 anni, considerando i risultati degli ultimi 16 vincitori Slam prima di Sinner, un solo giocatore era riuscito a vincere un titolo ATP dopo aver conquistato il primo Major della carriera. Colui che riuscì a centrare questo obiettivo fu l’australiano Lleyton Hewitt che nel 2001, dopo aver vinto gli US Open in Finale contro lo statunitense Pete Sampras, trionfò a Tokyo.

Neanche i “titani” di questo sport sono riusciti a ripetersi:

Rafa Nadal, dopo la vittoria al Roland Garros 2005, tornò in campo sull’erba di Halle perdendo 4-6 7-5 6-3 contro il tedesco Alexander Waske (numero 147 del mondo);

Novak Djokovic, dopo la gioia immensa a Melbourne del 2008, tornò in campo per la sfida di Coppa Davis contro la Russia ritirandosi all’inizio del quarto set contro Nikolay Davydenko sul punteggio di 4-6 3-6 6-4 in favore del russo, mentre a livello ATP superò appena un turno a Marsiglia (vittoria contro Ivan Dodig) prima di alzare bandiera bianca agli ottavi di finale contro il francese Gilles Simon;

Roger Federer, dopo il successo a Wimbledon, debuttò nel torneo casalingo di Gstaad sconfiggendo a fatica lo spagnolo Marc Lopez (190 del mondo) per 6-3 6-7 6-3, giungendo in Finale e arrendendosi al ceco Jiri Novak 5-7 6-3 6-3 1-6 6-3.

Considerando gli esempi più recenti, Carlos Alcaraz trionfò agli US Open 2022 e tornò in campo per la sfida di Coppa Davis Spagna-Canada perdendo contro Felix Auger-Aliassime 6-7 6-4 6-2, mentre nell’ATP500 di Astana fu battuto dal belga David Goffin 7-5 6-3. Medvedev, vittorioso a New York nel 2021, disputò il Masters1000 di Indian Wells e fu battuto agli ottavi di finale da Dimitrov.

Ci si chiedeva che cosa avrebbe potuto fare Jannik, e il riscontro è noto a tutti dopo il sigillo nell’ATP500 dei Paesi Bassi.