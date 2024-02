Tennis, gli italiani nei tornei ATP 5-11 febbraio: torna Musetti, tanti azzurri nelle qualificazioni

Nella settimana del 5-11 febbraio sono previsti tre tornei tennisti: l’ATP 250 di Dallas, l’ATP 250 di Marsiglia, l’ATP 250 di Cordoba. Negli USA e in Francia si giocherà sul cemento indoor, mentre in Argentina ci sarà spazio per la terra rossa. Gli Australian Open sono ormai alle spalle e ci si avvicina ai primi ATP 500 della stagione, ovvero Rotterdam (12-18 febbraio) e Rio de Janeiro (19-25 febbraio). Saranno diversi gli italiani impegnati in questi eventi, a caccia di risultati di rilievo e di punti importanti per la classifica.

Spicca il nome di Lorenzo Musetti che, dopo l’eliminazione subita al secondo turno degli Australian Open per mano del francese Luca Van Assche, si rimetterà in gioco a Marsiglia. Il toscano sarà testa di serie numero 6 in una kermesse caratterizzata dalla presenza del polacco Hubert Hurkacz, del bulgaro Grigor Dimitrov, del russo Karen Khachanov e del canadese Felix Auger-Aliassime. Flavio Cobolli, reduce dai quarti di finale a Montpellier, si è cancellato delle qualificazioni di Marsiglia e anche dal tabellone principale di Dallas (era riuscito a rientrare per via delle cancellazioni altrui), rinviando così il suo ritorno in campo ad altri eventi.

Si attendeva anche il rientro di Matteo Berrettini, che non gioca dagli US Open e che ha saltato gli Australian Open a causa dell’ennesima criticità fisica. Il romano non andrà a Marsiglia (si era vociferato di una wild-card) e a questo punto potrebbe aspettare marzo per rimettere piede in campo, magari approfittando del ranking protetto in occasione dei Masters 1000 sul cemento statunitense (Indian Wells e Miami). Altri italiani giocheranno nelle qualificazioni dei tornei previsti tra il 5 e l’11 febbraio: Giulio Zeppieri e Matteo Gigante saranno a Marsiglia; Luciano Darderi, Marco Cecchinato e Andrea Giannessi saranno a Cordoba.

Jannik Sinner si sta godendo il trionfo ottenuto domenica scorsa nel primo Slam della stagione, ma si è già rimesso al lavoro e tornerà in campo all’ATP 500 di Rotterdam (12-18 febbraio), dove rivedremo anche Lorenzo Sonego. Matteo Arnaldi tornerà invece a giocare all’ATP 250 di Delray Beach, sempre nella settimana del 12-18 febbraio.

ITALIANI NEI TORNEI ATP 5-11 FEBBRAIO

ATP 250 Marsiglia (tabellone principale): Lorenzo Musetti

ATP 250 Marsiglia (qualificazioni): Giulio Zeppieri, Matteo Gigante

ATP 250 Cordoba (qualificazioni): Luciano Darderi, Marco Cecchinato, Andrea Giannessi