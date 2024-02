Snowboard, Coppa del Mondo halfpipe: Vito III quinto a Mammoth Mountain. Il Giappone domina

Dopo la giornata di ieri, contrassegnata dalla cancellazione totale delle prove di slopestyle, resiste la specialità dell’halfpipe a Mammoth Mountain, località statunitense che ha ospitato questo fine settimana la quarta tappa del circuito di Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard.

Nella prova maschile i riflettori erano puntati sull’azzurro Philip Loius Vito III, il quale ha chiuso centrando la top 5 accomodandosi al quinto posto. L’azzurro ha sfruttato una buona prima run, dove ha ottenuto 78.75, commettendo poi qualche imprecisione nella seconda, dove non è andato oltre quota 32.75.

A salire in cattedra sono stati i concorrenti nipponici, artefici di una sensazionale tripletta. A piazzarsi sul gradino più alto è stato Yuto Totsuka, resosi protagonista di due prove d’alto profilo, culminate con i 94.75 raccolti nella seconda manche. Sopra quota 90 anche il connazionale Ruka Hirano, al secondo posto con 91.75. Score alto anche per Kaishu Hirano, terzo con 89.25.

In un evento caratterizzato dall’assenza di James Scotty e Chaeun Lee, Ruka Hirano è salito al comando della classifica generale con 246, precedendo l’australiano, fermo a 229. Sale anche Totsuka, ora terzo a quota 184. Vito Lii risale invece a 72 punti.

Doppietta giapponese poi in campo femminile, dove a trovare il successo è stata Mitsuki Ono, unica del lotto ad aver realizzato due run sopra i 90 punti, prendendo il largo con 95.50 della seconda uscita. Seconda invece Sena Tomita, abile a trovare il risultato grazie a un primo turno da 88.50, ben distanziando la padrona di casa Maddie Mastro, terza con 83.00. In virtù del risultato odierno Ono si è portata a 280 punti nella classifica generale, staccando così Bea Kim (oggi quarta), seconda a 230. Terzo posto per Mastro con 212. L’ultima tappa si svolgerà a Calgary il prossimo 10 febbraio.