Slittino, avanzano tutti gli italiani dalla Nations Cup di Sigulda

Si sono disputate le prove della Nations Cup di Sigulda #1, valevole come ottavo e penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino 2023-2024. Tutti gli italiani hanno centrato il pass per le gare del fine settimana.

Nella prova di singolo femminile miglior prestazione per Verena Hofer con il tempo di 41.959, con ben 281 millesimi di margine sulla statunitense Summer Britcher, mentre è terza Nina Zoeggeler a 310, quarta la canadese Trinity Ellis a 336.

Nel singolo maschile svetta il lettone Gints Berzins in 48.136 con 399 millesimi di vantaggio sullo svedese Svante Kohala, terzo l’ucraino Anton Dukach a 459. Sbaglia tutto nella prima discesa Alex Gufler e chiude a 16.9 secondi, ma si qualifica comunque per le gare del weekend.

Nel doppio maschile ottimo inizio per Ludwig Rieder e Lukas Gufler che centrano il miglior crono in 42.292, davanti ai cinesi Jubayi/Hou a 33 millesimi. Terza posizione per gli slovacchi Vavercak/Zmij a 92 millesimi, quarti gli ucraini Hoi/Kachmar a 471.

Nel doppio femminile appena tre coppie iscritte. Doppietta lettone con Upite/Kaluma in 42.895 davanti a Ziedina/Zvilina a 56 millesimi. Non arrivano al traguardo le ucraine Khytrenko/Koval.