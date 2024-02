Skicross: Deromedis centra le qualifiche per la Coppa del Mondo di Reitalm. Dentro anche Tomasoni

Buone risposte da Simone Deromedis in occasione delle qualifiche valide per la tredicesima tappa del circuito di Coppa del Mondo 2023-2024, in programma questo weekend sulle nevi di Arosa.

L’azzurro ha infatti ottenuto la quattordicesima piazza nella prima qualificazione, racimolando un gap di +1.27 rispetto al leader Youri Duplessis Kergomard, per poi alzare il tiro nella seconda, dove ha raccolto il posto d’onore con un gap di +0.09 sul francese. Nessun problema per gli altri big della disciplina, tra cui si segnala solo una seconda qualificazione con brivido per Erik Mobarg, posizionatosi al trentesimo posto.

Bene anche Federico Tomasoni, qualificatosi sia per gara-1 che per gara-2 grazie alla ventiduesima diciannovesima piazza. Niente da fare invece per gli altri azzurri Yanick Gunsch, Edoardo Zorzi e Davide Cazzaniga, tutti fuori dalla top 32 in entrambe le prove.

Nessuna sorpresa infine in ambito femminile, con tutte le principali protagoniste in lizza che hanno strappato la qualificazione per i quarti. Domani, sabato 24 febbraio, si disputerà gara-1 a partire dalle 12:15.