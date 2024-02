Sinner-de Minaur, le quote per le scommesse: finale di Rotterdam a senso unico? La voce dei bookmakers

Jannik Sinner partirà con tutti i favori del pronostico contro Alex de Minaur nella finale del torneo ATP 500 di Rotterdam, che andrà in scena oggi pomeriggio (ore 15.30) sul cemento della località olandese. Il tennista italiano, reduce dal trionfo agli Australian Open e da quattordici successi consecutivi, punta ad alzare al cielo il trofeo e a diventare numero 3 del mondo già a partire da domani. Il fuoriclasse altoatesino, ampiamente in vantaggio nei precedenti contro il rivale oceanico, vuole proseguire la sua stagione magica dopo l’apoteosi di Melbourne.

Le quote per le scommesse parlano chiaro. Jannik Sinner è infatti il super favorito della vigilia per i bookmakers. La vittoria del 22enne è quotata 1.22 dagli allibratori (se si puntano 10 euro se ne portano a casa 12,2), mentre il successo di Alex de Minaur è dato addirittura a 4.25 (se si giocano 10 euro se ne vincono 42,5). La bilancia pende tutta dalla parte dell’azzurro, che punta un nuovo sigillo prima della doppia trasferta statunitense con i Masters 1000 di Indian Wells e Miami.

QUOTE SCOMMESSE SINNER-DE MINAUR A ROTTERDAM

Quota vittoria Jannik Sinner: 1,22

Quota vittoria Alex de Minaur: 4,25