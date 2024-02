Short Track, le staffette azzurre centrano la semifinale ai Mondiali Juniores

Ottimo risultato delle staffette azzurre nella seconda giornata dei Mondiali Juniores di short track, in corso di svolgimento in Polonia a Gdansk. Sia quella femminile sia quella maschile hanno staccato il biglietto per la semifinale e domani si proveranno a giocare l’accesso alla zona medaglie.

Il quartetto femminile composto da Margherita Betti, Federica Cola, Sara Martinelli, Viola Simonini ha concluso al terzo posto il proprio quarto di finale dietro all’Olanda e all’Ungheria, ma con un tempo utile per essere ripescato. In semifinale le azzurre sfideranno Cina, Canada e Polonia.

Tutto molto semplice per la staffetta maschile (Marco Comensoli, Alessandro Loreggia, Lorenzo Previtali, Daniele Zampedri), che ha concluso comodamente al secondo posto dietro al Kazakistan e davanti a Turchia e Germania. Gli azzurri ora affronteranno proprio i kazaki e poi anche Giappone e Norvegia, con possibilità di accedere alla finale.

Si è fermata in semifinale la staffetta mista (Betti, Simonini, Previtali, Zampedri), con gli azzurri che hanno concluso al terzo posto dietro alla Cina e alla Corea del Sud, con la quale l’Italia ha battagliato fino all’ultimo. Il quartetto italiano disputerà dunque la finale B.

Oggi si sono poi corsi i primi turni dei 1000 metri. Tra le donne ha superato il turno Margherita Betti, mentre in campo maschile il passaggio del turno è arrivato per Lorenzo Previtali e Alessandro Loreggia.