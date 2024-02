Short track, Italia senza podi nella Coppa del Mondo a Dresda. Sighel squalificato nei 500 metri

La quinta tappa della Coppa del Mondo di short track a Dresda si chiude senza gioie per l’Italia. Purtroppo anche nell’ultima giornata non è arrivato nessun squillo azzurro in una tre giorni sottotono rispetto alle aspettative iniziali. C’era sicuramente attesa per Pietro Sighel, ma l’altoatesino ha mancato ancora una volta la prima vittoria stagionale in Coppa.

Purtroppo nei 500 metri è arrivata un’amarissima squalifica per falsa partenza per l’azzurro. Dopo la prima ripetizione, Sighel ha commesso falsa partenza ed è stato estromesso già ai quarti di finale. Trionfo canadese alla fine con la doppietta realizzata da Felix Roussel e Jordan Pierre-Gilles.

I migliori risultati per l’Italia sono stati quelli di Chiara Betti e Luca Spechenhauser. L’azzurra ha raggiunto la finale B nei 500 metri femminili in una gara che ha visto l’ennesima vittoria dell’olandese Xandra Velzeboer davanti alla cinese Wang Ye. Finale B anche per l’azzurro, ma nella seconda gara dei 1000 metri, dove a trionfare è stato il sudcoreano Park Ji Won davanti al connazionale Jang Sungwoo.

La Corea del Sud festeggia la vittoria anche nei 1000 metri femminili con Kim Gilli e soprattutto nella staffetta maschile con la vittoria davanti a Giappone e Ungheria. Nella staffetta femminile la solita implacabile Olanda si è presa il gradino più alto del podio, battendo Canada e Stati Uniti.