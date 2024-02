Sei Nazioni 2024: la Scozia fa esultare il pubblico di casa, battuta 30-21 l’Inghilterra

La Scozia fa esplodere Murrayfield: nella terza giornata del Sei Nazioni di rugby i padroni di casa trionfano per 30-21 contro l’Inghilterra, proseguendo con una striscia che era partita già dal 2021 e continuata l’anno scorso, andando a scavalcare il XV della Rosa in classifica del torneo in seconda piazza alle spalle dell’Irlanda ancora imbattuta.

Partita dura, soprattutto nel primo tempo: Furbank trova la prima meta dopo soli 5′, ma un van der Merwe scatenato trova due mete nel giro di pochi minuti per ribaltare il risultato verso il 17-13 a metà gara (da segnalare anche il drop di Ford).

Nella ripresa è ancora lui, Van der Merwe, Man of the Match per distacco, a trovare la terza meta di giornata. La Scozia allunga, l’Inghilterra prova a chiudere il gap con la meta di Feyi-Waboso al 67′, ma il piede di Russell è decisivo ai fini dell’allungo finale.

Scozia-Inghilterra 30-21

Scozia: 15 Blair Kinghorn, 14 Kyle Steyn, 13 Huw Jones, 12 Sione Tuipulotu, 11 Duhan van der Merwe, 10 Finn Russell (cc), 9 Ben White, 8 Jack Dempsey, 7 Rory Darge (cc), 6 Jamie Ritchie, 5 Scott Cummings, 4 Grant Gilchrist, 3 Zander Fagerson, 2 George Turner, 1 Pierre Schoeman

Sostituzioni: 16 Ewan Ashman, 17 Alec Hepburn, 18 Elliot Millar-Mills, 19 Sam Skinner, 20 Andy Christie, 21 George Horne, 22 Ben Healy, 23 Cameron Redpath

Mete: 21′ , 29′, 45′ Van der Merwe

Trasformazioni: 22′, 30′, 46′, 58′, 65′ Russell

Punizioni: 34′ Russell

Inghilterra: 15 George Furbank, 14 Tommy Freeman, 13 Henry Slade, 12 Ollie Lawrence, 11 Elliot Daly, 10 George Ford, 9 Danny Care, 8 Ben Earl, 7 Sam Underhill, 6 Ethan Roots, 5 Ollie Chessum, 4 Maro Itoje, 3 Dan Cole, 2 Jamie George (c), 1 Ellis Genge

Sostituzioni: 16 Theo Dan, 17 Joe Marler, 18 Will Stuart, 19 George Martin, 20 Chandler Cunningham-South, 21 Ben Spencer, 22 Fin Smith, 23 Immanuel Feyi-Waboso

Mete: 5′ Furbank, 67′ Feyi-Waboso

Trasformazioni: 6′ Ford

Punizioni: 11′, 49′ Ford

Drop: 36′ Ford