Sei Nazioni 2024, i convocati dell’Italia per la sfida contro la Francia: ci sono diverse novità

L’Italrugby deve ricompattarsi dopo la sfida contro l’Irlanda: il debutto con l’Inghilterra allo Stadio Olimpico era stato decisamente incoraggiante, ma la sfida di Dublino ha riportato la formazione azzurra sulla terra.

Dopo una sosta di due settimane, il Sei Nazioni riprenderà nel fine settimana 23-25 febbraio e la squadra guidata da Gonzalo Quesada andrà a Lille per affrontare la temibile Francia.

Il commissario tecnico ha ufficializzato la lista dei convocati per questa trasferta con 33 azzurri che saranno arruolabili. La novità principale riguarda la chiamata di Louis Lynagh che, dopo aver ufficializzato il suo passaggio al Benetton Rugby in vista della prossima stagione, è stato convocato dal c.t. per rafforzare il reparto delle ali/estremi che vedrà un possibile emergente come Francois Mey, mentre ci sarà l’assenza di Pierre Bruno.

Fra i trequarti sarà invece assente Tommaso Allan che ha chiesto allo staff una pausa per rifiatare e recuperare energie dopo diversi impegni sfibranti. Queste le parole del capo allenatore sul vicentino: “Tommaso è un eccellente professionista e, cosa ancor più importante, una persona di indiscutibile valore. Gli uomini, prima ancora degli atleti, sono al centro delle nostre valutazioni ed è per questo che, dopo esserci confrontati con Tommaso e aver pienamente compreso le sue necessità, abbiamo deciso insieme a lui per un periodo di riposo addizionale”.

Questo l’elenco dei convocati:

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 50 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 37 caps)

Matteo NOCERA (Zebre Parma, esordiente)

Luca RIZZOLI (Zebre Parma, esordiente)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 2 caps)

Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 18 caps)



Tallonatori

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 19 caps)

Marco MANFREDI (Zebre Parma, 3 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 20 caps)



Seconde Linee

Matteo CANALI (Zebre Parma, esordiente)

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 38 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 51 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 5 caps)

Terze Linee

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 1 cap)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 2 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 35 caps)

Ross VINTCENT (Exeter, 1 cap)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 19 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 8 caps)

Martin PAGE-RELO (Lione, 5 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester, 26 caps)

Mediani di Apertura

Paolo GARBISI (Montpellier, 33 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 6 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 32 caps)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 14 caps)

Federico MORI (Bayonne, 15 caps)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 16 caps)

Ali/Estremi

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 17 caps)

Monty IOANE (Lione 27 caps)

Simone GESI (Zebre Parma, 1 cap)

Louis LYNAGH (Harlequins, esordiente)

Francois MEY (Clermont, esordiente)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 7 caps)