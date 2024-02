Sci di fondo: Simone Mocellini operato a Milano dopo la caduta di Canmore

Simone Mocellini è stato operato per ridurre la frattura alla tibia destra che si è procurato in una caduta in Coppa del Mondo a Canmore, durante la sprint a tecnica libera dello scorso sabato. L’intervento chirurgico si è avuto oggi alla Madonnina, clinica di Milano.

A operarlo i dottori Andrea Panzeri (presidente della Commissione Medica FISI) e Riccardo Accetta (responsabile UO di Traumatologia alll’IRCSS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio). L’operazione è stata dichiarata riuscita, e si avrà una rivalutazione dell’infortunio nelle prossime ore.

Al termine di esse, Mocellini sarà dimesso e comincerà così il percorso di riabilitazione. Questo lo dovrà giocoforza portare a un rientro che, al punto attuale della situazione, può solo che prevedersi per la prossima stagione.

Un vero peccato per l’uomo che, nell’annata 2002-2023, sembrava destinato a riprendersi un ruolo di primissimo piano all’interno del panorama fondistico italiano al fianco di Federico Pellegrino, soprattutto in chiave sprint.