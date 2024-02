Sci di fondo: Lars Heggen e Gina Del Rio vincono le sprint ai Mondiali junior 2024, Galli e De Martin Pinter quinti

Si sono chiuse le prime due gare dei Mondiali junior (che includono anche gli Under 23) di sci di fondo in corso di svolgimento a Planica, in Slovenia. Il debutto tocca alle due competizioni sprint a tecnica libera, per un viaggio che interesserà l’intera settimana da qui fino a domenica.

L’oro della competizione femminile finisce in Andorra, e precisamente nelle mani di Gina Del Rio, vittoriosa in 2’40″84 dopo aver vinto qualificazione, quarti e semifinale. Alle sue spalle l’americana Samantha Smith, staccata di 1″07, e la norvegese Milla Grosberghaugen Andreassen a 2″78.

Sfortunata Iris De Martin Pinter, vittima di una caduta assieme alla svedese Erica Laven e quinta a 2″81. Maria Gismondi viene eliminata in semifinale da terza, come da terza deve salutare ai quarti Virginia Cena. Fuori in qualificazione con beffa Marit Folie, 31a in 2’50″20, a 11 centesimi dal tempo di Cena.

In campo maschile, invece, la vittoria è appannaggio del norvegese Lars Heggen in 2’17″77: battuto proprio sulla linea del traguardo, per 21 centesimi, lo svedese Anton Grahn, il cui connazionale Jonatan Lindberg è terzo a 2″65.

Teo Galli si gioca bene le proprie chance ed è quinto a 3″11. Aksel Artusi è quinto nella seconda semifinale, mentre nel quarto quarto escono di scena sia Davide Ghio che Gabriele Matli. Tutti i quattro azzurri sono riusciti a superare la qualificazione.