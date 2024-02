Sci alpino, nuovo grave infortunio per Sofia Goggia: operazione nel pomeriggio

La conferma è arrivata. Sofia Goggia è stata sottoposta presso la clinica La Madonnina di Milano a TAC e risonanza magnetica che hanno evidenziato una frattura della tibia e del malleolo tibiale della gamba destra, le quali saranno ridotte chirurgicamente nel corso del pomeriggio. L’operazione verrà effettuata dal dottor Andrea Panzeri in collaborazione con il dottor Riccardo Accetta, responsabile dell’UO di traumatologia dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio.

Con questo comunicato la FISI ha confermato quello che si temeva. La campionessa bergamasca è stata vittima di una caduta in allenamento in gigante, sulla “Casola nera” di Ponte di Legno, inforcando una porta con la gamba destra e procurandosi le lesioni citate.

Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport e della Gazzetta dello Sport, Sofia è stata trasportata in eliambulanza dalla località bresciana, dove stava preparandosi per la tappa di Coppa del Mondo a Soldeu (10-11 febbraio), presso la struttura ospedaliera meneghina. Una procedura tale per intervenire chirurgicamente con celerità.

E quindi stagione finita per Goggia e addio ai sogni di gloria di conquista della quinta Coppa del Mondo di discesa, nella graduatoria che la vede attualmente al comando. Mancando però quattro gare nel caso specifico e non avendo un margine di vantaggio così rassicurante (89 lunghezze sull’austriaca Stephanie Venier e di 141 sulla svizzera Lara Gut-Behrami) il discorso sembra proprio chiuso.