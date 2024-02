Sci di fondo: i convocati dell’Italia per Lahti. Federico Pellegrino la stella

Dopo la trasferta nordamericana cambia totalmente sede la Coppa del Mondo di sci di fondo: ci si sposta infatti in Nord Europa, in Finlandia, a Lahti.

Weekend lungo per il massimo circuito internazionale che vedrà venerdì 1 marzo una team sprint in classico, una individuale di 20 chilometri in classico sabato 2 marzo e una sprint a skating in conclusione domenica 3 marzo.

La stella è sicuramente Federico Pellegrino che andrà a caccia di un altro podio. Con lui spazio a Elia Barp, Simone Daprà, Paolo Ventura, Michael Hellweger, Riccardo Bernardi ed Alessandro Chiocchetti.

Tra le donne saranno presenti invece Caterina Ganz, Nicole Monsorno e Nadine Laurent.